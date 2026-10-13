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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

امام جمعه دشتی: اشتغال جوانان بومی در پارس جنوبی تسهیل شود

امام جمعه دشتی: اشتغال جوانان بومی در پارس جنوبی تسهیل شود

بوشهر- امام جمعه دشتی با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های شهرستان گفت: اشتغال جوانان بومی در پارس جنوبی تسهیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح سه شنبه در دیدار مدیرعامل منطقه ویژه پارس، خواستار توجه ویژه به اشتغال جوانان بومی و توسعه زیرساخت‌های شهرستان شد.

وی بر ضرورت تخصیص سهم مشخص و شفاف از فرصت‌های شغلی به جوانان واجد شرایط شهرستان دشتی، برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای انسانی بومی تأکید کرد.

امام جمعه دشتی همچنین خواستار بهره‌مندی عادلانه شهرستان دشتی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع مستقر در منطقه با اولویت پروژه‌های ضروری در حوزه‌های آب شرب، راه، بهداشت و درمان، آموزش و زیرساخت‌های عمومی شد و بر کمک به تأمین تجهیزات مراکز درمانی و اصلاح شبکه‌های فرسوده آب برای کاهش هدررفت این مایع حیاتی تأکید کرد.

امام جمعه دشتی، بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و نیازهای خانواده‌های کم‌برخوردار از جمله تأمین جهیزیه، بسته‌های تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و کمک به درمان بیماران نیازمند تأکید کرد.

حمایت از تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای بومی از طریق معرفی توانمندی‌های شهرستان به شرکت‌های منطقه، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و همچنین حمایت از مساجد، خانه‌های عالم، حوزه‌های علمیه، فعالیت‌های قرآنی و حمایت از ورزشکاران، تیم‌های ورزشی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

در این دیدار بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان صنایع منطقه و شهرستان دشتی در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح رفاه مردم تأکید شد.

کد مطلب 6976486

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