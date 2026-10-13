حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم حجت‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در استان چهارمحال و بختیاری با حضور ۱۰ تیم برگزیده از سراسر استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این دوره از مسابقات مدهامتان در مجموع ۲۹ تیم شرکت داشتند که بعد از برگزاری مرحله شهرستانی، ۱۰ تیم برتر به مرحله استانی راه یافتند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مرحله استانی ۲۳ مهرماه در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می‌شود، ادامه داد: این رویداد قرآنی در مسجد خاتم الانبیا (ص) شهرکرد، نوبت صبح ویژه بانوان و نوبت عصر در بخش برادران برگزار خواهد شد.

حجت‌پناه بیان کرد: در بخش برادران، رده سنی زیر ۱۸ سال، کانون فرهنگی هنری منتظران قائم (عج) از شهرستان بن، کانون فرهنگی هنری معراج و کانون فرهنگی هنری عمار هر دو از شهرستان شهرکرد در مرحله استانی حضور دارند.

وی تصریح کرد: رده سنی بالای ۱۸ سال برادران نیز با حضور اعضای قرآنی کانون فرهنگی هنری منتظران قائم (عج) از شهرستان بن و کانون فرهنگی هنری عمار از شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان افزود: در بخش خواهران، کانون فرهنگی هنری سفینه النجاه از شهرستان شهرکرد، کانون فرهنگی هنری عمار از شهرستان شهرکرد و کانون فرهنگی هنری آیت الله کاشانی از شهرستان فرخشهر حضور دارند.

حجت‌پناه ادامه داد: در این بخش، کانون فرهنگی هنری سفینه النجاة‌ و کانون فرهنگی هنری عمار هر دو از شهرستان شهرکرد حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: چهار تیم برگزیده استانی به دبیرخانه کشوری معرفی می‌شوند که مرحله کشوری این دوره از مسابقات دهه پایانی آبان‌ماه در همدان برگزار خواهد شد.