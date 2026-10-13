به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مجمع فلاسفه ایران و با مشارکت شهر فلسفه ایران، نشست «هستی‌شناسی یاد و فراموشی» عصر امروز 21 مهرماه با حضور انشاءالله رحمتی رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا و حکمت‌الله ملاصالحی استاد پیشکسوت باستان شناسی دانشگاه تهران برپا می شود.



علاقه مندان جهت شرکت در این نشست، امروز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ می توانند به محل مجمع فلاسفه ایران به آدرس خیابان کارگر جنوبی، پایین‌تر از جمهوری، کوچه آیرم، پلاک ۱۳ مراجعه کنند.



برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره‌های ۲۲۰۵۳۵۵۶-۰۲۱ و ۶۶۹۲۹۵۶۵-۰۲۱ تماس گرفته یا به وب‌سایت www.philosophycity.ir مراجعه کنید.