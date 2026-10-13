به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار کرد: با توجه به ماهیت اقلیمی این پدیده و بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی لرستان، پایش روزانه وضعیت جوی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تجربه سیل سال ۱۳۹۸ افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای به حداقل رساندن خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های پیش‌رو انجام شده و این سازمان با رویکرد پیشگیرانه، وضعیت بخش کشاورزی را دنبال می‌کند.

هشدار به بهره‌برداران مناطق پرخطر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر شناسایی کانون‌های پرخطر ادامه داد: هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های لازم به بهره‌برداران بخش‌های آسیب‌پذیر، از جمله مزارع پرورش ماهی، مالکان موتورپمپ‌های مستقر در حاشیه رودخانه‌ها و جامعه عشایری که بیشتر در معرض خطر سیلاب‌های احتمالی قرار دارند، ابلاغ شده است.

هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران

صیادی خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها برگزار شده است و این سازمان در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی، آمادگی لازم را برای مدیریت بحران و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو دارد.