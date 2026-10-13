به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح سه شنبه در نشست کارگروه ورزش جزیره خارگ با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فعال در منطقه اظهار کرد: توسعه ورزش در خارگ نیازمند وفاق، همدلی و مشارکت همه‌جانبه است و باید با تدوین و اجرای یک برنامه جامع ده‌گانه، مسیر ارتقای شاخص‌های ورزشی و رفع مشکلات این حوزه به‌صورت هدفمند دنبال شود.

وی با اشاره به احیای کارگروه ورزش پس از دو سال وقفه افزود: مصوبات این کارگروه با جدیت دنبال خواهد شد و دستگاه‌های مسئول باید با تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه احیا و توسعه زیرساخت‌های ورزشی جزیره را فراهم کنند.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه برنامه‌ریزی در حوزه ورزش باید همه‌جانبه و متناسب با ظرفیت‌های جزیره باشد، تصریح کرد: فعال‌سازی هیئت‌های ورزشی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور جوانان در رشته‌های مختلف، از جمله محورهایی است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

حسین‌پور با تأکید بر ضرورت مشارکت شرکت‌های مستقر در جزیره در توسعه ورزش خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این مجموعه‌ها با احساس مسئولیت نسبت به جوانان خارگ و مشارکت مؤثر در برنامه‌های ورزشی، در مسیر تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از استعدادها و گسترش فعالیت‌های ورزشی همراهی کنند.

حمایت از استعدادهای ورزشی

وی ادامه داد: همدلی و تعامل باید به زبان مشترک همه دستگاه‌ها در حوزه ورزش و جوانان تبدیل شود و مجموعه‌های متولی نیز با جلب حداکثری مشارکت بخش‌های مختلف، زمینه اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم کنند.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به وجود استعدادهای ورزشی در میان جوانان جزیره گفت: خارگ از ظرفیت‌های انسانی ارزشمندی در حوزه ورزش برخوردار است و امید می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق، همکاری دستگاه‌ها و پیگیری مستمر مصوبات کارگروه، زمینه تحول در این حوزه و بهبود شاخص‌های ورزشی که با رکود همراه شده است، فراهم شود.

حسین‌پور تأکید کرد: احیای ورزش جزیره نیازمند اقدام عملی، مسئولیت‌پذیری و استمرار در اجرای برنامه‌ها است و دستیابی به نتایج مطلوب، مستلزم همراهی همه مجموعه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیازهای ورزشی جوانان خارگ است.