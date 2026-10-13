به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی صبح سه شنبه در نشست کارگروه ورزش با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته تربیت بدنی، بر ضرورت مشارکت فعال هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت هیئت‌های ورزشی و تعامل با فعالان این حوزه در تدوین و اجرای برنامه‌ها اهمیت دارد، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری و همراهی ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی، برنامه‌های هفته تربیت بدنی به‌گونه‌ای اجرا شود که زمینه حضور حداکثری جامعه ورزشی جزیره فراهم شود.

دشتی افزود: هماهنگی میان مجموعه ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی می‌تواند به برگزاری منسجم‌تر برنامه‌ها و افزایش مشارکت ورزشکاران در فعالیت‌های ورزشی کمک کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان خارگ همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جزیره برای اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی تأکید کرد.

در این نشست، موضوع برنامه‌ریزی و هماهنگی برای اجرای برنامه‌های هفته تربیت بدنی با محوریت همکاری هیئت‌های ورزشی و فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت ورزشکاران مورد توجه قرار گرفت.