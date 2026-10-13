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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

دشتی: برنامه‌های هفته تربیت بدنی خارگ با مشارکت ورزشکاران اجرا می‌شود

دشتی: برنامه‌های هفته تربیت بدنی خارگ با مشارکت ورزشکاران اجرا می‌شود

خارگ- رئیس اداره ورزش و جوانان خارگ از برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های هفته تربیت بدنی با همکاری هیئت‌های ورزشی خبر داد و گفت: زمینه حضور ورزشکاران در این برنامه‌ها فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی صبح سه شنبه در نشست کارگروه ورزش با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته تربیت بدنی، بر ضرورت مشارکت فعال هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت هیئت‌های ورزشی و تعامل با فعالان این حوزه در تدوین و اجرای برنامه‌ها اهمیت دارد، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری و همراهی ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی، برنامه‌های هفته تربیت بدنی به‌گونه‌ای اجرا شود که زمینه حضور حداکثری جامعه ورزشی جزیره فراهم شود.

دشتی افزود: هماهنگی میان مجموعه ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی می‌تواند به برگزاری منسجم‌تر برنامه‌ها و افزایش مشارکت ورزشکاران در فعالیت‌های ورزشی کمک کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان خارگ همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جزیره برای اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی تأکید کرد.

در این نشست، موضوع برنامه‌ریزی و هماهنگی برای اجرای برنامه‌های هفته تربیت بدنی با محوریت همکاری هیئت‌های ورزشی و فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت ورزشکاران مورد توجه قرار گرفت.

کد مطلب 6976304

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