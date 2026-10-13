شرکت های اینترنتی حق دریافت هزینه های شهری از مسافر را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه تعیین بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر از سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات نیز اعمال شده است، اظهار کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود از زمان تصویب لایحه بر اساس اطلاعات درج شده در سامانه سماس و با اطلاعات دریافتی از سوی شرکت ها به ازای هر یک سفر انجام شده توسط ناوگان تحت پوشش شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر معادل یک درصد مجموع هزینه های سفر را دریافت کند.

وی همچنین تصریح کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود که شرکت ها ماهیانه نسبت به تسویه حساب و پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران باید ظرف دو ماه اقدامات لازم برای دسترسی به سامانه سماس را انجام دهد، خاطرنشان کرد: چنانچه برقراری این دسترسی مستلزم پرداخت هزینه باشد. شهرداری تهران مجاز است هزینه های مترتب بر این کار را از محل درآمدهای موضوع این مصوبه پرداخت کند.

همچنین مقرر شد شرکت ها حق ندارند این مبلغ را از مسافر دریافت کنند و می بایست از درآمد خود آن را به شهرداری ها بپردازند.

گفتنی است لایحه تعیین بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر از سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.