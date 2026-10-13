به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت تجهیزات پزشکی دانسته و گفته است که دولت برای تأمین منابع مالی این بخش، از جمله از طریق سازمان برنامه و بودجه، بیمه‌ها و پیگیری راهکارهای دیگر، اقداماتی را دنبال می‌کند.

آقای ظفرقندی با اشاره به تجربه فعالیت بیمارستان‌ها در جریان جنگ‌های اخیر گفت: صنعت تجهیزات پزشکی و مجموعه فعالان این حوزه، از تولیدکنندگان داخلی تا واردکنندگان و بخش خصوصی، در حفظ پایداری خدمات درمانی نقش مهمی داشته‌اند؛ با این حال، مشکلات مالی همچنان یکی از موانع اصلی فعالیت این صنعت است.

او توضیح داد: در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، هنگام بازدید از بیمارستان‌های مختلف، کمبود ماده حاجب مورد نیاز برای تصویربرداری سی‌تی‌اسکن گزارش شده بود، اما پیگیری‌های بعدی نشان داد که بخشی از این اقلام در انبارهای دانشگاه‌های علوم پزشکی موجود است و با دستور او، روند توزیع آن‌ها تسریع شد.

وزیر بهداشت گفت: در ابتدا، برخی مراکز به دلیل نگرانی از ایجاد کمبود در روزهای بعد، در توزیع اقلام موجود با احتیاط عمل می‌کردند، اما پس از پیگیری، این مشکل برطرف شد.

ظفرقندی با اشاره به مشکلات مالی صنعت تجهیزات پزشکی گفت: کمبود نقدینگی از دغدغه‌های روزانه وزارت بهداشت است و برای حل آن، جلسات متعددی با رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.

به گفته او، استفاده از اوراق و پیگیری راهکارهای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

او همچنین بدهی بیمه‌ها در بخش دارو، تجهیزات پزشکی و پرداخت‌های مرتبط با نیروی انسانی را از مشکلات مهم این حوزه دانست و گفت: حل این مسئله نیازمند همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های بیمه است.

وزیر بهداشت از فعالان صنعت تجهیزات پزشکی خواست مشکلات خود را از مسیرهای رسمی، از جمله با مکاتبه مستقیم با رئیس‌جمهور، پیگیری کنند.

او گفت: تجربه بخش دارویی نشان داده است که انعکاس مستقیم مشکلات به رئیس‌جمهور و دستور پیگیری می‌تواند در پیشبرد امور مؤثر باشد و ابراز امیدواری کرد که فعالان تجهیزات پزشکی نیز از این مسیر برای طرح مطالبات خود استفاده کنند.

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به محدودیت‌های ناشی از محاصره و شرایط جنگی، گفت: مجموعه این شرایط، تأمین نیازهای کشور را دشوار کرده است.

او در عین حال بر ضرورت همبستگی ملی و همکاری میان بخش‌های مختلف برای عبور از مشکلات تأکید کرد.

او گفت: برای ایران، همه ما حول یک پرچم به نام ایران جمع شده‌ایم

وی افزود: فعالان حوزه سلامت، از جمله پزشکان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، باید قدر ظرفیت‌های کشور و حمایت مردم را بدانند.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تجربه خود به‌عنوان استاد دانشگاه و پزشک گفت: فرصت تحصیل و فعالیت حرفه‌ای در کشور، با حمایت مردم و منابع عمومی فراهم شده و این موضوع مسئولیت فعالان حوزه سلامت را در قبال جامعه افزایش می‌دهد.

ظفرقندی در ادامه، نقش تجهیزات پزشکی در نجات جان بیماران را یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های فعالیت در این حوزه توصیف کرد.

او با اشاره به درمان بیماران قلبی در بخش‌های آنژیوگرافی گفت: دسترسی به تجهیزاتی مانند استنت می‌تواند در مدت کوتاهی وضعیت بیماری را که با خطر مرگ مواجه است، تغییر دهد.

او فعالیت شبانه‌روزی کادر درمان و آمادگی مراکز درمانی برای ارائه خدمات فوری را از جلوه‌های مهم تاب‌آوری نظام سلامت دانست و از تولیدکنندگان، واردکنندگان و دیگر فعالان این حوزه برای تلاش‌هایشان قدردانی کرد.

وزیر بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، مشکلات مالی این بخش کاهش یابد و ظرفیت کشور برای ارائه خدمات درمانی به مردم حفظ شود.