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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

پیشنهاد تعطیلی پنج‌شنبه ها در مراکز جامع سلامت

پیشنهاد تعطیلی پنج‌شنبه ها در مراکز جامع سلامت

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، از پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه‌ها در مراکز جامع خدمات سلامت به‌استثنای مراکز شبانه‌روزی ۱۶ و ۲۴ ساعته، تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، شاهرخ رامزی گفت: این پیشنهاد با توجه به مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط با تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش ترددهای غیرضروری و همچنین درخواست‌های مطرح‌شده از سوی کارکنان مراکز جامع خدمات سلامت وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این زمینه، توجه به شرایط کاری کارکنان فعال در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی و فراهم‌سازی زمینه مناسب‌تر برای فعالیت آنان، از محورهای مورد توجه معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت بهداشت وزارت بهداشت است.

رامزی گفت: بر این اساس، پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه در مراکز جامع خدمات سلامت، به‌ استثنای مراکز شبانه‌روزی ۱۶ و ۲۴ ساعته، تا پایان سال جاری مطرح شده است.

وی ادامه داد: در بررسی و اجرای این پیشنهاد، استمرار ارائه خدمات ضروری به مردم و ایجاد وحدت رویه در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد تأکید قرار دارد.

رامزی گفت: اجرای این موضوع منوط به طی مراحل اداری و ابلاغ ضوابط مربوط است و هدف آن، بهبود شرایط کاری و رفاهی کارکنان محیطی حوزه بهداشت، بدون ایجاد اختلال در دسترسی مردم به خدمات ضروری سلامت خواهد بود.

کد مطلب 6976487
حبیب احسنی پور

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