به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، شاهرخ رامزی گفت: این پیشنهاد با توجه به مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط با تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش ترددهای غیرضروری و همچنین درخواست‌های مطرح‌شده از سوی کارکنان مراکز جامع خدمات سلامت وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این زمینه، توجه به شرایط کاری کارکنان فعال در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی و فراهم‌سازی زمینه مناسب‌تر برای فعالیت آنان، از محورهای مورد توجه معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت بهداشت وزارت بهداشت است.

رامزی گفت: بر این اساس، پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه در مراکز جامع خدمات سلامت، به‌ استثنای مراکز شبانه‌روزی ۱۶ و ۲۴ ساعته، تا پایان سال جاری مطرح شده است.

وی ادامه داد: در بررسی و اجرای این پیشنهاد، استمرار ارائه خدمات ضروری به مردم و ایجاد وحدت رویه در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد تأکید قرار دارد.

رامزی گفت: اجرای این موضوع منوط به طی مراحل اداری و ابلاغ ضوابط مربوط است و هدف آن، بهبود شرایط کاری و رفاهی کارکنان محیطی حوزه بهداشت، بدون ایجاد اختلال در دسترسی مردم به خدمات ضروری سلامت خواهد بود.