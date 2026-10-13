بازدارندگی جرایم قاچاق سوخت زیر سؤال رفت؛ بازگشت قاچاقچیان پس از جریمه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان صبح سه‌شنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در سال جاری ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که با کاهش ۲۵ درصدی مواجه بوده‌ایم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: این موضوع تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شرایط موجود اشاره کرد که موجب شده است قاچاقچیان تمایل کمتری به فعالیت در این حوزه داشته باشند.

وی با اشاره به کشفیات انجام‌شده در حوزه قاچاق کالا و ارز افزود: در این مدت، در میان کشفیات، ۳۸۳ رأس دام سبک، ۲۲ رأس دام سنگین، ۶۴۷ هزار قلم دارو، ۴۱ محموله الوار، ۴۱ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی، ۲۲۴ محموله مواد خوراکی و سه تا چهار دستگاه لوازم خانگی و در مجموع ۶۴۱ هزار قلم کالای دیگر در آمارهای ارائه‌شده مطرح شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های تشکیل‌شده در استان به حوزه قاچاق سوخت مربوط است، تصریح کرد: در این زمینه، اقدامات عملیاتی و برخورد با خودروهای حامل سوخت قاچاق با جدیت دنبال می‌شود.

دهقان از اجرای عملیات‌های مشترک با استان‌های دیگر خبر داد و گفت: در همکاری با استان‌هایی از جمله کردستان و لرستان، عملیات‌های مشترکی انجام شده که به کشف ۳۴ مورد قاچاق در حوزه خودروهای حامل سوخت منجر شده است. این اقدامات از نقاط مهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خراسان جنوبی به شمار می‌رود و ضرورت دارد دستاوردهای آن در سطح ملی نیز منعکس شود.

وی با اشاره به تأثیر اقدامات انتظامی بر کاهش تلفات جاده‌ای بیان کرد: بخشی از این اقدامات در ساعات پایانی شب و در شرایط دشوار جاده‌ای انجام می‌شود؛ اقداماتی که شاید کمتر دیده شوند، اما آثار مهمی در ارتقای امنیت جاده‌ها دارند.

دهقان تصریح کرد: تعداد خودروهای شوتی در محورهای خراسان جنوبی از ۲۰۰ دستگاه در سال گذشته به ۳۰ دستگاه کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین در مجموع، تعداد مجروحان و فوتی‌های تصادفات خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ نفر و در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن، ۳۷ نفر کاهش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان گفت: اجازه نمی‌دهیم قاچاقچیان به‌راحتی محموله‌های خود را از استان عبور دهند و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، با این پدیده برخورد می‌کنیم.

دهقان تصریح کرد: گاهی سود حاصل از قاچاق به‌اندازه‌ای است که افراد حتی به حمل مقادیر اندک سوخت در چمدان نیز روی می‌آورند.

وی با اشاره به تکرار تخلفات از سوی برخی متخلفان خاطرنشان کرد: حتی در مواردی، خودروهایی که پیش‌تر توقیف شده، پرونده آن‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و جریمه نیز شده‌اند، دوباره به چرخه قاچاق بازمی‌گردند.

وی تأکید کرد: این مسئله نشان می‌دهد که جرایم فعلی در برخی موارد بازدارندگی لازم را ندارند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی ادامه داد: وقتی سود قاچاق قابل‌توجه است، صرف توقیف خودرو و اعمال جریمه‌های فعلی برای جلوگیری از تکرار تخلف کافی نیست.

دهقان بیان کرد: باید در سازوکار قانونی برخورد با قاچاق، به‌ویژه قاچاق سوخت، بازنگری شود تا هزینه ارتکاب این تخلف برای قاچاقچیان به‌مراتب بیشتر از منفعت آن باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با بیان اینکه قاچاق سوخت صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، افزود: این پدیده می‌تواند پیامدهای امنیتی و اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین، لازم است تصمیم‌های کارگروه‌های تخصصی به راهکارهای عملیاتی و بازدارنده منجر شود.