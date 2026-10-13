کشف بنز قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف یک دستگاه خودروی سواری بنز CLS۵۰۰ قاچاق در یک پارکینگ عمومی در خیابان ۱۷ شهریور تهران خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این خودروی کشف‌شده را بیش از ۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

افشاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی محل نگهداری یک دستگاه خودروی سواری قاچاق در تهران شدند.

وی افزود: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد یک دستگاه خودروی بنز CLS۵۰۰ در پارکینگ عمومی واقع در خیابان ۱۷ شهریور پارک شده است. این خودرو بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، به‌وسیله کامیون‌های خودروبر به این محل منتقل شده بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از بازرسی محل، یک دستگاه بنز CLS۵۰۰ را شناسایی کردند که پلاک آن پیش‌تر فک شده و در انبار تعویض پلاک قرار داشت.

به گفته افشاری، خودروی مذکور فاقد اصالت و هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود و اطلاعات آن نیز در سامانه مربوطه ثبت نشده بود.

ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومانی خودرو

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ارزش خودروی کشف‌شده با نظر کارشناسان، بیش از ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.