ثبت دو قرار قبولی وثیقه در کمتر از پنج دقیقه در دادگستری سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی از ثبت و نهایی‌سازی دو قرار قبولی وثیقه در حوزه قضایی شهرستان سلسله در کمتر از پنج دقیقه خبر داد و گفت: استفاده از سامانه وثیقه الکترونیکی، روند رسیدگی به امور مراجعان را تسریع می‌کند و در کاهش بازداشت‌های ناشی از تأخیرهای اداری مؤثر است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی اظهار کرد: در اجرای طرح وثیقه و کفالت الکترونیکی، اقدامات مؤثری برای تسریع فرایندهای قضایی انجام شده که ثبت دو قرار قبولی وثیقه در شهرستان سلسله در کمتر از پنج دقیقه، نمونه‌ای از آن است.

کاهش مراجعات حضوری و تشریفات اداری

وی افزود: اجرای برخط این فرایند، ضمن تسریع تشریفات قانونی، مراحل زمان‌بر اداری را کاهش می‌دهد و با به حداقل رساندن مراجعات حضوری، از اتلاف وقت شهروندان جلوگیری می‌کند.

کمک به کاهش بازداشت‌های غیرضروری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به مزایای سامانه وثیقه الکترونیکی تصریح کرد: استفاده از این سامانه به تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت متهمان کمک می‌کند و می‌تواند از تداوم بازداشت به‌دلیل تأخیرهای اداری در پذیرش وثیقه جلوگیری کند؛ موضوعی که در کاهش جمعیت کیفری و صیانت از حقوق شهروندی اهمیت دارد.

علی‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه خدمات قضایی هوشمند در تمامی حوزه‌های قضایی استان با جدیت دنبال می‌شود و افزایش سرعت و دقت فرایندها، ارتقای کارآمدی خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از اهداف این رویکرد است.