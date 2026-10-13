به گزارش خبرنگار مهر، آیین جشن «زنگ آب و ایثار؛ از میناب تا تهران، حامیان آب ایران»، ظهر سه‌شنبه، به میزبانی آبفای منطقه یک تهران و با حضور دانش‌آموزان مدارس شمال تهران در سالن سرای محله جماران برگزار شد.

این مراسم با حضور حسین اکبریان، مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران و معاونان این شرکت، سرهنگ زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، سرهنگ روزبه، رئیس تولیدات رسانه‌ای راهور کشور، بهنام بخشی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی آبفای استان تهران، محسن مختاری، معاون فرماندار شمیرانات، تفرشی، معاون آموزش‌وپرورش شمیرانات و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه فرهنگ‌سازی مصرف آب برگزار شد.

مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت مصرف آب از دوران کودکی، آموزش دانش‌آموزان را یکی از راهکارهای مؤثر برای ترویج رفتارهای مسئولانه در قبال منابع آبی دانست.

وی با اشاره به نقش نسل آینده در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، بر اهمیت همراهی خانواده‌ها و مدارس در انتقال مفاهیم صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب تأکید کرد.

بهنام بخشی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی آبفای استان تهران نیز با اشاره به نقش ارتباطات و آموزش‌های همگانی در اصلاح الگوی مصرف، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدارس، رسانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی برای افزایش آگاهی جامعه درباره ارزش آب تأکید کرد.

وی برگزاری جشن زنگ آب را فرصتی برای انتقال پیام‌های آموزشی به دانش‌آموزان و تقویت مشارکت آنان در ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه آب در خانواده‌ها دانست.

در ادامه، سرهنگ زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مسئولانه، بر نقش دانش‌آموزان در انتقال آموخته‌های فرهنگی به خانواده و جامعه تأکید کرد.

سرهنگ روزبه، رئیس تولیدات رسانه‌ای راهور کشور نیز با تأکید بر ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای تصویری در انتقال پیام‌های آموزشی، استفاده از محتوای متناسب با زبان و نیازهای کودکان و نوجوانان را در افزایش آگاهی و ماندگاری پیام‌های فرهنگی مؤثر دانست.

در بخش آموزشی این آیین، دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس شمال تهران با اهمیت آب، ضرورت صرفه‌جویی، راهکارهای مدیریت مصرف و نقش رفتارهای روزمره در حفاظت از منابع آبی آشنا شدند.

اجرای نمایش، بازی‌های آموزشی و برنامه‌های دانش‌آموزی از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با هدف انتقال مفاهیم مرتبط با آب در قالب فعالیت‌های تعاملی اجرا شد.

مدیر روابط عمومی آبفای منطقه یک تهران نیز با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه اظهار کرد: جشن «زنگ آب و ایثار؛ از میناب تا تهران، حامیان آب ایران» با هدف تقویت آموزش‌های همگانی و جلب مشارکت نسل جدید در حفاظت از منابع آبی برگزار شد.

وی افزود: پیوند آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت خانواده‌ها می‌تواند به گسترش فرهنگ مصرف مسئولانه آب و نهادینه‌شدن رفتارهای صحیح مصرف در جامعه کمک کند.