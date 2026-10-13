به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دانش‌آموزان فرانسوی روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری را برگزار کردند و حدود ۲۰۰ مدرسه در سراسر این کشور تعطیل شد.

بر اساس گزارش روزنامه «لو پاریزین»، راهپیمایی‌ها در شهرهای لیون و نانت آغاز شد و دانش‌آموزان در پاریس، رن و استراسبورگ نیز ورودی برخی مدارس را مسدود کردند. این پنجمین دور از اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه است.

ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه در گفت‌وگو با رادیو فرانس اینتر اعلام کرد حدود ۲۰۰ مرکز آموزشی تعطیل شده‌اند؛ رقمی که به گفته او کمتر از هفته گذشته است. وی همچنین گفت سامانه مشورت با دانش‌آموزان دبیرستانی ۸۶ هزار مشارکت دریافت کرده و نزدیک به هزار معلم قراردادی نیز برای تقویت ظرفیت جایگزینی معلمان جذب می‌شوند.

در پاریس، دانش‌آموزان، والدین و معلمان در نزدیکی دبیرستان «هلن بوشه» تجمع کردند و معترضان بخشی از ورودی دبیرستان‌های «تورگو» و «مونتنی» را نیز مسدود کردند. دانشگاه پاریس-پانتئون-آساس هم پس از ایجاد اختلال در محوطه‌های دانشگاهی، کلاس‌ها را به‌صورت مجازی برگزار کرد. یک منبع پلیس از درگیری میان دو گروه در نزدیکی این دانشگاه خبر داد؛ دانشجویان نیز اعلام کردند یکی از همکلاسی‌هایشان مجروح شده است.

اتحادیه‌های معلمان از جمله «اف‌اس‌یو-اس‌ان‌یواَی‌پی» و «اس‌ان‌ئی‌اس-اف‌اس‌یو» از اعضای خود خواستند به اعتراضات بپیوندند. افزایش بودجه آموزش عمومی، بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدها از مطالبات مشترک معلمان و دانش‌آموزان است. معترضان همچنین خواستار تغییراتی در سیاست‌های آموزشی و سامانه پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» هستند.

گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیست سوئدی نیز در تجمع مقابل دبیرستان «پل الوار» در شهر سن‌دنی در شمال پاریس حضور یافت. حدود ۲۰ وکیل نیز برای حمایت از دانش‌آموزان، زنجیره‌ای انسانی در اطراف آنان تشکیل دادند.

تونبرگ در گفت‌وگو با شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی، برخورد پلیس با جوانان معترض را «به‌شدت خشونت‌آمیز» توصیف کرد و گفت دانش‌آموزان برای دستیابی به حداقل خواسته‌های خود اعتراض می‌کنند. او افزود پلیس باید از جوانان محافظت کند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از معترضان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به افراد و اموال عمومی احترام بگذارند.

به نوشته روزنامه «لو پاریزین»، از زمان آغاز این جنبش بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نفر که اکثریت قاطع آنان زیر سن قانونی بوده‌اند، بازداشت شده‌اند. همچنین سازمان بازرسی کل پلیس فرانسه ۲۴ پرونده درباره موارد مشکوک به خشونت پلیس گشوده است.