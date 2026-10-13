پورذهبی: زنان اثرگذار کردستان در همایش ملی بانوی کرد دیده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، ظهر سه شنبه در جلسه برنامه‌ریزی همایش ملی بانوی کرد اظهار کرد: بخش مهمی از مقدمات علمی این همایش انجام شده و اکنون لازم است دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی با همکاری یکدیگر، زمینه برگزاری مطلوب و آبرومند این رویداد ملی را فراهم کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه علمی و اجرایی همایش افزود: کمیته‌های مربوطه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و روند دریافت و داوری مقالات نیز انجام شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش علمی برنامه با جدیت دنبال شده و باید این سطح از کیفیت تا زمان برگزاری حفظ شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به اهمیت همکاری حوزه‌های علمیه خواهران در برگزاری این رویداد، از تلاش‌های حجت‌الاسلام عبدالملکی و سایر دست‌اندرکاران قدردانی کرد و خواستار استفاده از ظرفیت مراکز علمی و حوزوی برای تقویت محتوای همایش شد.

ضرورت توجه به کیفیت اسکان مهمانان

پورذهبی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای میزبانی از مهمانان و مدعوین همایش بیان کرد: نحوه پذیرایی و اسکان شرکت‌کنندگان بخشی از تصویر استان در ذهن مهمانان را شکل می‌دهد و نباید اجازه داد ضعف در این زمینه، زحمات علمی و فرهنگی برگزارکنندگان را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وی افزود: لازم است پیش از آغاز همایش، محل اسکان مهمانان از نظر کیفیت، نظافت و امکانات بررسی شود و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، شرایط مناسبی برای اقامت آنان فراهم آید.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به تجربه برخی برنامه‌های گذشته خاطرنشان کرد: گاهی نارضایتی از وضعیت اسکان مهمانان، به‌رغم کیفیت مناسب برنامه اصلی، به نام استان تمام می‌شود؛ بنابراین ضروری است این موضوع از ابتدا با نظارت و پیش‌بینی‌های لازم مدیریت شود.

پورذهبی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأمین امکانات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادی مستلزم همراهی جمعی است و هر دستگاه باید متناسب با توان و امکانات خود در پیشبرد امور مشارکت کند.

زنان جانباز و خانواده‌های شهدا در کانون توجه باشند

وی با تأکید بر ضرورت پررنگ شدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی همایش ملی بانوی کرد، خواستار توجه ویژه به زنان جانباز، مادران شهدا و همسران شهید در برنامه‌های محتوایی و جنبی این رویداد شد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان اظهار کرد: ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای استان، از جمله حوزه هنری و صداوسیما، می‌تواند در معرفی زنان اثرگذار و آماده‌سازی کلیپ‌ها و محصولات فرهنگی مرتبط با همایش نقش‌آفرینی کند؛ ازاین‌رو بهتر است تولید این محتواها از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد.

پورذهبی با اشاره به جایگاه مادرانی که پس از شهادت همسران خود، مسئولیت تربیت فرزندان را بر عهده گرفته‌اند، افزود: این بانوان و دیگر زنان فداکار و تأثیرگذار باید در برنامه‌ریزی‌ها دیده شوند و از حضور و تجربه آنان برای غنای محتوایی همایش بهره گرفته شود.

وی همچنین بر شناسایی و دعوت از زنان نخبه و چهره‌های شاخص کردستان تأکید کرد و گفت: لازم است در کنار بخش علمی، برای حضور و مشارکت شایسته این بانوان نیز برنامه‌ریزی شود تا همایش بتواند تصویری جامع از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نقش‌آفرینی زنان کرد ارائه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان با قدردانی از تلاش اعضای کمیته‌های برگزاری تأکید کرد: با توجه به پیشرفت بخش علمی و انجام بخش عمده‌ای از مقدمات، تمرکز بر تکمیل امور اجرایی، پاسخ‌گویی و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی را فراهم کند.