رگبار و رعد و برق در انتظار برخی مناطق چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته قسمتی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات غبار رقیق، افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین با توجه به شرایط جوی، احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد و در ساعات بعدازظهر و شب، در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق شمالی و شرقی، وقوع رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تغییرات شرایط جوی در ساعات مختلف روز، بیان کرد: شهروندان و مسافران با توجه به احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی، به‌ویژه در مناطق مستعد بارش، تغییرات وضعیت هوا را از طریق اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های رسمی هواشناسی دنبال کنند.

نوروزی ادامه داد: وزش باد شدید در برخی ساعات می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک و کاهش موقت کیفیت هوا و دید افقی در مناطق مستعد شود؛ ازاین‌رو، رعایت احتیاط هنگام تردد در محورهای مواصلاتی و توجه به شرایط جوی برای رانندگان ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق در برخی مناطق استان، شهروندان و گردشگران نیز بهتر است در ساعات بعدازظهر و شب، هنگام حضور در مناطق باز و ارتفاعات، شرایط جوی را مدنظر قرار دهند و از قرار گرفتن در مکان‌های ناامن در زمان وقوع رعد و برق خودداری کنند.