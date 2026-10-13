به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نوربخش، پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه بزرگ‌ترین رویداد بازیگری برگزارشده در صباشهر، با اشاره به ظرفیت‌های هنری شهرستان شهریار، بر ضرورت همکاری هفت شهرداری این شهرستان برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.

بازیگر سریال تلویزیونی «نون خ» اظهار کرد: شهرستان شهریار منطقه‌ای بزرگ با استعدادهای هنری فراوان و ظرفیت‌های ویژه در حوزه هنر است که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب از این توانمندی‌ها بهره برد.

وی افزود: وجود هفت شهرداری در شهرستان شهریار ظرفیت قابل توجهی برای حمایت از فعالیت‌های هنری و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری فراهم کرده است و اگر این مجموعه‌ها با یکدیگر همکاری کنند، می‌توانند اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنند.

نوربخش با ابراز امیدواری نسبت به آینده فعالیت‌های هنری در این شهرستان تصریح کرد: امیدواریم این همکاری‌ها شکل بگیرد و شاهد شکوفایی بیشتر هنر و فراهم شدن فرصت‌های مناسب برای معرفی استعدادهای بومی شهریار باشیم.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تصویری و نمایشی این منطقه خاطرنشان کرد: حتی سریالی داریم که بخشی از لوکیشن‌های آن در شهرستان شهریار قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر ظرفیت‌های این منطقه برای فعالیت‌های نمایشی و تصویری باشد.

این بازیگر در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان و همکاری مجموعه‌های مدیریت شهری، زمینه حضور پررنگ‌تر هنرمندان بومی و برگزاری رویدادهای هنری بیشتر در شهرستان شهریار فراهم شود.