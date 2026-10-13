استقبال شورا از بسته حمایتی شهرداری برای مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز نطق پیش از دستور نایب رئیس شورا و گزارش محله‌گردی یکی از محلات ارائه خواهد شد، اظهار کرد: چند گزارش حسابرسی، بهای خدمات شرکت‌های مسافربری و بررسی تشکیل قرارگاه برای باغات کوهسار و کن جهت هماهنگی با جهاد کشاورزی هم در دستور جلسه امروز قرار دارد.

وی در مورد واردات اتوبوس‌های سه کابین، یادآور شد: این اتوبوس‌ها وارد کشور شدند اما هنوز به تهران نرسیدند.

چمران با بیان اینکه برنامه‌هایی در حوزه مسکن ارائه شده است، تصریح کرد: فروش توکن‌ها نیز انجام شده که مورد استقبال هم بوده است.لکه‌گذاری‌هایی صورت گرفته اما هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. اینکه برنامه‌ای برای کمک به مسکن شهروندان داشته باشیم، اتفاق خوبی است.

وی افزود: اولویت ما در بودجه مشخص است که باید اجرایی شود و در صورت عدم اجرا باید دلایل آن اعلام شود اما شرایط خاص تهران مدیریت شهری را به سمتی می‌برد که کمک‌های فراتری انجام دهد. همچون شرایط جنگ که کمک به بازسازی در شورا دیده نشده بود اما در نهایت تصویب و عملی شد و گزارش آن باید در کمیسیون ماده پنج ارائه شود. در مواردی فراتر از وظایف قانونی باید کمک کنیم و نه تنها شهرداری بلکه دستگاه‌های دولتی و خیرین نیز باید همکاری کنند.

چمران با بیان اینکه TOD روشی برای استفاده از آن در حوزه حمل و نقل است، گفت: ما ایراداتی به این موضوع داشتیم اما هنوز به شورا ارائه نشده و بعد از ارائه بررسی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بسته شدن بوستان یاس فاطمی دلیل امنیتی داشته و دلیل خاصی برای تعطیلی آن وجود ندارد.

چمران در خصوص بازسازی ورزشگاه آزادی، تصریح کرد: این موضوع باید در کمیسیون ماده پنج و شورا تصویب شود و سپس اقدام صورت بگیرد. دولت هنوز این موضوع را واگذار نکرده و تنها پیشنهاد داده که شهرداری کمک کند. ما در بودجه بررسی می‌کنیم که کمک صورت بگیرد نه اینکه ۱۰۰ درصد بازسازی را انجام دهد. باید ببینیم دولت موافق این کار هست یا خیر و سپس باید ببینیم شورا تصویب می‌کند یا خیر؟

وی در پاسخ به منتقدان به طرح تورم صفر، گفت: ثابت نگه داشتن قیمت را هرکسی انجام دهد، خوب است. این کار بسیار ارزشمند است اما اینکه چگونه انجام شود، رفت و برگشت‌هایی دارد. طرح در حال اجراست و بنده از نزدیک هم آن را مشاهده کردم.به هرشکل مردم راضی و خوشحال هستند که قیمت کالاها ثابت می‌ماند و افزایش نمی‌یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما هنوز طرح منطقه ۱۴ برای ایجاد خط ویژه موتورسواران را ندیدیم، گفت: شهرداری منطقه ۴ هم شیارهایی در معابر ایجاد کرده است.

چمران همچنین تصریح کرد: در مورد زباله‌گردان هم تذکراتی دادیم. گویا مجدداً بازگشته‌اند و این درست نیست و باید ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه طرح چشم روشنی در بودجه دیده نشده است، اظهار کرد: فعلاً از بودجه در اختیار شهردار برای این طرح هزینه می‌شود تا این طرح جهت تصویب در صحن ارائه شود.