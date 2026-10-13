به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازسازی ورزشگاه آزادی و سه دانشگاه توسط شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج، اظهار کرد: بعد از جنگ تحمیلی، دولت به شهرداری تهران اجازه صدور مجوز ساخت تا دو طبقه اضافی با شرایطی خاص را داد. این تراکم با قیمت عوراض صدور پروانه متفاوت است.

وی همچنین تصریح کرد: قرار بر این است که اگر کسی انتفاعی از شهر می برد، پولی را پرداخت که شهر کار خود را با آن جلو ببرد. در مصوبه بهمن ماه هر آنچه باید قیمت گذاری شود، تصویب کردیم. بعد از این مصوبه، شهرداری آن را به گونه ای اجرا کرد که تا ۱.۵ برابر آنچه در کمیسیون ماده پنج تصویب می شود، پرداخت شود.

کاشانی گفت: شهرداری محاسبه کرد که ارزش افزوده این دو طبقه در برخی محلات همچون آجودانیه را که قیمت هر متر یک میلیارد تومان است، ۳.۵ تا ۴ برابر افزایش دهد. ما می خواهیم با هر تفکر و نگاه سیاسی به مردم کمک کنیم و هرکسی می خواهد رئیس جمهور شود و کاری برای مردم انجام دهد، دستش را می بوسیم.

کاشانی با بیان اینکه شهرداری مسئولیت های زیادی را پذیرفت، تصریح کرد: به جای اینکه ما چهار میلیون تومان به نوزادان بدهیم و برای ۱۲ قلم کالا تصمیم گیری کنیم، می توانیم ۶ ماه به صورت آزمایشی به خانواده ها به ازای تعداد اعضای خانواده ماهیانه ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنیم. از بانک شهر ۱۰ همت قرض گرفتیم و برای دو هزار و ۸۰۰ قلم کالا تصمیم گیری کرده ایم. اولویت مردم این ۱۲ قلم نیست و می توانیم با پرداخت این رقم اجازه دهیم خودشان تصمیم بگیرند.

احمد صادقی در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرح تورم صفر ارتباطی به درآمدهای شهرسازی ندارد، اظهار کرد: شهردار تهران در جلسه هم اندیشی دغدغه ها را پاسخ داد و اگر موضوعی هم باقی مانده بود، در این جلسه مطرح شد.

وی افزود: پیشنهاد می کنم شهردار تهران برای توضیح در این خصوص، در صحن شورا حضور یابد و به ابهامات پاسخ دهد تا همه بدانند این موضوع ارتباطی به درآمدهای شهرسازی ندارد.