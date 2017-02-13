به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، اولین رویداد ملی کارآفرینی با کاربردهای عمومی فضابا عنوان«نوآوردگاه» ۲۶ بهمن ماه سال جاری به مدت چهار روز با هدف توسعه کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری فضایی، ترویج و ترغیب علاقه‌مندان به نوآوری و کارآفرینی در حوزه فضایی کشور و حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) با استفاده از کاربردهای عمومی فضا و دروازه ورود ایده‌ها و طرح‌های فناورانه به مرحله جذب سرمایه‌ و توسعه فناوری و کسب ‌وکار در جهت اشتغال زایی دانشجویان و فارغ التحصیلان خلاق کشور برگزار می شود.

این رویداد با هدف ترویج و ترغیب علاقه‌مندان به نوآوری و کارآفرینی در حوزه فضایی کشور و حمایت از توسعه کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپی) با استفاده از کاربردهای عمومی فضا است و دروازه ورود ایده‌ها و طرح‌های فناورانه به مرحله جذب سرمایه‌ و توسعه فناوری و کسب‌وکار در جهت اشتغال زایی دانشجویان و فارغ التحصیلان خلاق کشور خواهد بود.

«نوآوردگاه» یک رویداد آموزشی- عملی اثربخش برای تبدیل ایده های فناورانه به کسب وکارهای نوپا (استارتاپ) است، این رویداد با مدل گیمیفیکیشن (بازی‌سازی) فرآیند توسعه کسب و کارهای نوپا را درمدت زمان ۴ روزشبیه‌سازی می‌کند و طی آن شرکت‌کنندگان در یک محیط پویا و بانشاط طی یک بازی طراحی شده جذاب، علاوه بر فراگیری آموزش‌های لازم برای توسعه کسب وکار مبتنی بر ایده‌های خود، باچالش‌های مختلفی که در واقعیت برای تجاری‌سازی خدمات یا محصولات جدید فناورانه با آن مواجه خواهند شد، آشنا می‌شوند و با کمک مربیان کارآزموده طرح خود را برای ارائه به سرمایه¬گذاران و نهادهای حامی کارآفرینی کشور آماده می‌کنند.

در این رویداد تیم‌های برتر نوآوردگاه علاوه بر دریافت جایزه نقدی امکان معرفی به مراکز شتاب دهی و مراکز حمایتی را دارند تا در آنجا با استفاده از تسهیلات و امکانات آزمایشگاهی، خدمات آموزشی و مربیان کارآزموده، به ایده های خود تحقق ببخشند.

مخاطبان نوآوردگاه صاحبان ایده‌های فناورانه علاقه‌مند به شروع کسب وکار، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان همه مقاطع رشته‌های علوم مهندسی، علوم پایه، علوم مدیریتی و اقتصاد و سایر علاقه‌مندان به کارآفرینی وارزش‌آفرینی درکشور هستند.

صاحبان ایده های فناورانه می‌توانند به صورت تیمی و یا انفرادی در نوآوردگاه شرکت کنند حتی کسانی که ایده‌ای ندارد نیز می‌تواند در نوآوردگاه شرکت کرده و با ملحق شدن به تیم‌های دارای ایده تجربه‌ای منحصر به فردی را در راستای شروع یک کسب وکار نوپا به دست آورند.