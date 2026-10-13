به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های علمی پیرامون «اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی ایران» به ابتکار موسسه راهبردی دیده‌بان در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.



در همین راستا، ۲۲ مهرماه، در پنجمین نشست با موضوع «ابعاد شناختی» اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی علیه ایران، اهداف، پیامدها و نتایج اقدام و اعتراف دونالد ترامپ (به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا) در ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریست کردی در غرب کشور، حمایت لجستیکی از آنان، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران از منظر جنگ شناختی واکاوی می‌شود.



این نشست با حضور محمدحسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد جنگ هیبریدی و حوزه تروریسم و همچنین بهمن کاظمی، کارشناس ارشد سایبر و جنگ شناختی برگزار می‌شود.