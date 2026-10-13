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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

واکاوی ابعاد شناختی اعتراف علنی ترامپ به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی

واکاوی ابعاد شناختی اعتراف علنی ترامپ به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی

پنجمین نشست علمی بررسی ابعاد حمایت علنی رئیس‌جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی ایران، ۲۲ مهرماه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های علمی پیرامون «اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی ایران» به ابتکار موسسه راهبردی دیده‌بان در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

در همین راستا، ۲۲ مهرماه، در پنجمین نشست با موضوع «ابعاد شناختی» اعتراف علنی رئیس‌جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی علیه ایران، اهداف، پیامدها و نتایج اقدام و اعتراف دونالد ترامپ (به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا) در ارسال سلاح برای گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریست کردی در غرب کشور، حمایت لجستیکی از آنان، تضعیف و کنترل مرزها و تلاش برای تصرف مناطق غربی ایران از منظر جنگ شناختی واکاوی می‌شود.

این نشست با حضور محمدحسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد جنگ هیبریدی و حوزه تروریسم و همچنین بهمن کاظمی، کارشناس ارشد سایبر و جنگ شناختی برگزار می‌شود.

واکاوی ابعاد شناختی اعتراف علنی ترامپ به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی

کد مطلب 6976354
محسن صمیمی

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