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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

بار سنگینی بر دوش پرستاران است

بار سنگینی بر دوش پرستاران است

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بنده به عنوان کسی که پرستار بودم، بیش از هر کسی می دانم که چه فشار و بار سنگینی بر دوش پرستاران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی، در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز پرستار، اظهار کرد: پرستاران در روزهای سخت جنگ تحمیلی در هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه حافظان و مدافعان این مرز و بوم بودند و بی پناهی شهر در ایام کرونا را تاب آوردند.

وی همچنین تصریح کرد: بنده به عنوان کسی که پرستار بودم، بیش از هر کسی می دانم که چه فشار و بار سنگینی بر دوش پرستاران است. در صحن شورا با افتخار می گویم که مدیریت شهری خود را مدیون این قشر می داند.

نجفی یادآور شد: ما در شورای ششم عزم خود را جزم کردیم که با رفع گره های ترافیکی اطراف بیمارستان ها و ایجاد بسترهای رفاهی برای پرستاران جهت حمایت از آنها اقدام کنیم. امیدواریم این آغاز فصلی تازه برای تعامل بین شهرداری و پرستاران باشد.

کد مطلب 6976356
محدثه رمضانعلی

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