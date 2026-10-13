به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی، در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز پرستار، اظهار کرد: پرستاران در روزهای سخت جنگ تحمیلی در هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه حافظان و مدافعان این مرز و بوم بودند و بی پناهی شهر در ایام کرونا را تاب آوردند.

وی همچنین تصریح کرد: بنده به عنوان کسی که پرستار بودم، بیش از هر کسی می دانم که چه فشار و بار سنگینی بر دوش پرستاران است. در صحن شورا با افتخار می گویم که مدیریت شهری خود را مدیون این قشر می داند.

نجفی یادآور شد: ما در شورای ششم عزم خود را جزم کردیم که با رفع گره های ترافیکی اطراف بیمارستان ها و ایجاد بسترهای رفاهی برای پرستاران جهت حمایت از آنها اقدام کنیم. امیدواریم این آغاز فصلی تازه برای تعامل بین شهرداری و پرستاران باشد.