به گزارش خبرنگار مهر، مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری دوره ای خود، در ساختمان سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان، حضور و سخنرانی دکتر پزشکیان در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به‌عنوان مهمان ویژه و دیدارهای دوجانبه با سران کشورها و کشورهای حاشیه خزر، از جمله برنامه‌های رئیس‌جمهور بود. همچنین، موضوعات زیست‌محیطی و پیگیری مسائل مشترک در جلسات برگزارشده مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: روز گذشته، رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی سال تحصیلی جدید را در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح کرد. این دانشگاه به دلیل جایگاه علمی و قرار گرفتن در زمره دانشگاه‌های تراز اول کشور و همچنین حملات انجام‌شده در این ایام و شمار شهدای این دانشگاه، برای برگزاری این مراسم انتخاب شد. این مراسم با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از استادان و دانشجویان آغاز شد.

تأکید رئیس‌جمهور بر مسئله‌محور شدن رویکرد دانشگاه‌ها

سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور تأکید کرد که در نشست علمی آینده با رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی، بر حل مسائل کشور و مسئله‌محور شدن رویکرد دانشگاه‌ها تمرکز خواهد شد تا دانشگاه‌ها بتوانند در حل مسائل کلان کشور نقش مؤثری ایفا کنند. در همین راستا، حوزه‌های آب، انرژی، محیط زیست و صنعت به‌عنوان محورهایی برای بررسی و صورت‌بندی در کارگروه‌های مختلف مطرح شدند. همکاری در حوزه آب نیز از پیش آغاز شده بود.

وی ادامه داد: این مراسم با یاد شهدای میناب آغاز شد و کوله‌های دانش‌آموزی و یادگارهای به‌جامانده از آنان، بار دیگر مظلومیت کودکانی را یادآوری کرد که فرصت کودکی از آنان گرفته شد. با توجه به اینکه در هفته کودک قرار داریم.

افتتاح نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان در کشور

مهاجرانی عنوان کرد: در این ایام، شاهد افتتاح نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان در کشور بودیم که به دست دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افتتاح شد.

سخنگوی دولت افزود: روز گذشته، در حضور رئیس‌جمهور، از یکی از پرستاران استان لرستان که در جریان بمباران به وظیفه خود عمل کرده و به خدمت‌رسانی ادامه داده بود، تقدیر شد.

وی ادامه داد: در جریان دو جنگ در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۲ نفر از اعضای کادر درمان، شامل پزشکان، پرستاران، نیروهای درمانی هلال‌احمر و اورژانس، جان خود را از دست دادند. یاد این عزیزان گرامی باد و برای بازماندگان آنان آرزوی آرامش داریم.

افزایش مراکز «سراج» برای حمایت روانی از آسیب‌دیدگان جنگ

سخنگوی دولت گفت: طبق اعلام معاون وزارت بهداشت، سه روان‌پزشک در شبکه‌ای با نام «سراج» فعالیت می‌کنند تا به آسیب‌دیدگان روحی ناشی از حملات دشمن کمک کنند و آرامش را به جامعه بازگردانند. یکی از پیامدهای جنگ، آسیب‌های روحی و روانی است؛ ازاین‌رو، شمار مراکز فعال سراج از ۱۴۸ مرکز به ۳۰۰ مرکز افزایش یافته است.

توسعه اقتصاد روستایی و عشایری با برگزاری نمایشگاه توانمندی‌ها

وی ادامه داد: ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر نیز برگزار شد و رئیس‌جمهور و شمار زیادی از وزیران و اعضای کابینه در جریان این رویداد چهارروزه از آن بازدید کردند. هدف اصلی این نمایشگاه، تبدیل روستاها و مناطق عشایری به محیط‌هایی برای تولید و شکل‌گیری اقتصادی پویا است.

مهاجرانی عنوان کرد: در دولت چهاردهم، ۱۲ هزار کیلومتر راه روستایی احداث شده است؛ این اقدام در شرایطی صورت گرفته که کشور در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با شرایط جنگی مواجه بوده است. همچنین، بیش از ۹۰ درصد روستانشینان به راه مناسب دسترسی دارند و تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۰۰ هزار مستأجر در مناطق روستایی، در کمتر از ۵ ماه پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در جلساتی که به‌طور مشخص به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، ۱۱۷ طرح برای فعال‌سازی و بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز کشور در حال اجراست. اجرای این طرح‌ها در شرایط جنگی، نشان‌دهنده ظرفیت و توان علمی و فنی داخلی است.

تبریک دولت به قهرمانان ورزشی و دانش‌آموزان موفق

سخنگوی دولت همچنین قهرمانی ورزشکاران ایران در ناگویا ژاپن، افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی و موفقیت دانش‌آموزان در المپیادهای علمی را تبریک گفت و این دستاوردها را از عوامل شادی‌آفرین برای مردم در روزهای دشوار دانست.

مهاجرانی در خصوص انتصاب زنان در مدیریت سازمان های دولتی اظهار کرد: یکی از حوزه‌هایی که دولت چهاردهم در آن نسبتا موفق عمل کرده، انتصاب زنان و جوانان در مناصب مدیریتی است. بر اساس آمار رصدخانه طراحی‌شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده، بیشترین انتصاب زنان در سطوح مدیریتی در دولت چهاردهم انجام شده است.

وی افزود: طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان نیز در دستور کار دولت قرار دارد. رهبر شهید در نخستین جلسه هیئت دولت بر تربیت نیروی جوان تأکید کرده بودند. هفته گذشته نیز جلسه‌ای با حضور دکتر عارف برگزار شد که تعدادی از افراد حاضر در فرایند تربیت و توانمندسازی مدیریتی، که هم‌اکنون در مناصب مدیریتی از سطح مدیرکل به بالا فعالیت می‌کنند، در آن حضور داشتند.

انتظار اختصاص ۳۰ درصد مناصب مدیریتی به زنان

سخنگوی دولت گفت: رویکرد دولت این است که برای استفاده از ظرفیت زنان، نیازی به تعیین سهمیه نباشد؛ بااین‌حال، انتظار می‌رود حدود ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی به زنان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: بیشترین حضور زنان در کابینه را در دولت چهاردهم شاهد بوده‌ایم. در این دولت، دو تجربه نخست نیز رقم خورده است؛ از جمله حضور زنان در جایگاه وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت. همچنین، معاونت امور زنان و خانواده و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست از جمله جایگاه‌هایی هستند که پیش‌تر نیز تجربه حضور زنان در آن‌ها وجود داشته است.

مهاجرانی عنوان کرد: امیدواریم در ادامه مسیر دولت، شاهد رقم خوردن تجربه‌های نخست بیشتری در زمینه حضور زنان در مسئولیت‌های مدیریتی باشیم.

کاهش ۷ درصدی مصرف سوخت و افزایش ۱۲ درصدی مصرف سی‌ان‌جی

مهاجرانی در رابطه با میزان کاهش مصرف بنزین پس از اجرای طراح افزایش نرخ اظهار کرد: از کارکنان دولت و مردم که طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» را اجرا می‌کنند، قدردانی می‌کنم. حرکت به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی نیز ادامه دارد و زیرساخت‌های آن در حال توسعه است.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، از ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهر، در مقایسه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، مصرف سوخت ۷ درصد کاهش و مصرف سی‌ان‌جی ۱۲ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی دولت گفت: افزایش استفاده از سی‌ان‌جی به کاهش آلودگی و صرفه‌جویی در مصرف بنزین کمک می‌کند. دولت تمام منافع حاصل از این کاهش ۷ درصدی مصرف سوخت را مستقیماً برای موضوعات معیشتی مردم هزینه خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر مصرف بنزین با همان روند افزایشی ادامه می‌یافت، کشور به واردات بیشتری نیاز پیدا می‌کرد. بااین‌حال، رقم دقیق درآمد حاصل از اجرای این طرح هنوز منتشر نشده است.

پرداخت بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

مهاجرانی در رابطه با تسهیلات ارائه شده جهت ازدواج ،اظهار کرد: تا ۱۹ مهر، ۴۷۷ هزار و ۶۰۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بالغ بر ۱۶۰.۳ همت، پرداخت شده است؛ یعنی هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین ۳۲ هزار و ۶۱۳ نفر از متقاضیان در حوزه فرزندآوری، بالغ بر ۳.۵ همت، یعنی هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری خود را دریافت کرده‌اند.

سخنگوی دولت ادامه داد: در مجموع، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار و ۲۲۰ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

پیگیری وضعیت خلبانان ایرانی در قطر

مهاجرانی در خصوص سرنوشت خلبانان ایرانی در قطر، اظهار کرد: موضوع خلبانان ایرانی در سفر وزیر کشور به قطر مطرح است و قرار بود در آینده، با حضور هیئت فنی، این موضوع دنبال شود.

وی افزود: هم وزارت دفاع و هم سایر وزارتخانه‌های مرتبط، نظیر وزارت امور خارجه، پیگیر این موضوع هستند. دولت قطر هم همکاری مساعدی در این خصوص داشته و همواره آمادگی خود را برای همکاری به‌منظور روشن شدن وضعیت اعلام کرده است. لذا امیدوار هستیم که وضعیت این عزیزان هرچه زودتر به‌طور کامل مشخص شود.

مهاجرانی در مورد تجمعات شبانه میدانی ،اظهار کرد: اتحاد مقدس یکی از موضوعاتی است که همه ما باید به آن وفادار باشیم و این مسئله استثناپذیر نیست؛ بنابراین، همه آحاد مردم باید به حفظ وحدت مقدس پایبند باشند و دولت نیز به این موضوع پایبند است.

وی افزود: باید میان نقد و بی‌حرمتی تفاوت قائل شد. نقد باید همراه با احترام، پذیرش و شنیدن صدای طرف مقابل باشد و ما نقدها را حتماً می‌شنویم.

سخنگوی دولت ادامه داد: همه کسانی که در راستای منافع ملی تلاش می‌کنند، از جمله آقای دکتر قالیباف که تمام تلاش خود را بر مذاکرات متمرکز کردند و این تلاش‌ها به امضای تفاهم‌نامه‌ای منجر شد که عزت ایران را در خود دارد، در مسیر حفظ منافع ملی گام برمی‌دارند. بدیهی است که در راستای حفظ این وحدت، هیچ‌کس مستثنا نیست.

توقف واردات خودروهای لوکس به دستور رئیس‌جمهور

مهاجرانی در رابطه با ممنوعیت ورود خودروهای لوکس، اظهار کرد: واردات خودروهای لوکس به کشور متوقف شده است؛ بنابراین، صدور مجوز برای خودروهای مورد استفاده هتل‌داران و خودروهای مشابه، حتی در مواردی که ایرانیان خارج از کشور متقاضی آن هستند، به دلیل شرایط موجود کشور متوقف شده است.

وی افزود: این توقف به دستور رئیس‌جمهور انجام شده است و تمام تلاش‌ها بر تخصیص منابع به کالاهای اساسی متمرکز است؛ بنابراین، این موضوع همچنان پیگیری می‌شود.

کاهش سرعت اینترنت برای صیانت از دارایی‌های کشور

مهاجرانی در رابطه با پایداری اینترنت، اظهار کرد: امیدوار هستیم در شرایط صلح پایدار قرار بگیریم تا در معرض حملات سایبری نباشیم. باید تأکید کنم که در شرایطی که در میانه جنگ قرار داریم، تنها آتش بازی در برخی حوزه‌ها متوقف شده و هیچ بخشی از جنگ به‌طور کامل متوقف نشده است.

وی افزود: اظهارنظرها و اقدامات دشمن متخاصم در راستای هدف قرار دادن مردم ایران است. بدیهی است دستگاه‌های متولی، با توجه به اهمیت پایگاه‌های داده کشور و خدمات مبتنی بر اینترنت، گاهی ناگزیر به کاهش سرعت اینترنت شوند.

سخنگوی دولت ادامه داد: این موضوع را انکار نمی‌کنیم و اعلام می‌کنیم که چنین اقداماتی در راستای صیانت از دارایی‌های کشور انجام می‌شود.

مهاجرانی عنوان کرد: امیدوار هستیم در موقعیت صلح پایدار قرار بگیریم تا تجربه زیسته مردم با اقداماتی که برای دفاع از آنان انجام می‌شود، کاملاً همسو باشد.

آمادگی دولت برای مواجهه با سخت‌ترین سناریوهای مربوط به مرزهای زمینی

مهاجرانی در خصوص شائبه بسته شدن مرزهای زمینی کشور با فشار امریکا، اظهار کرد: برخی موضوعات درباره بسته شدن مرزهای زمینی در حد شایعه و گمانه‌زنی است، اما دولت برای سخت‌ترین سناریوها آماده شده است.

وی افزود: محدودیت‌هایی مانند لغو پروازها، تحریم خطوط ریلی و گمانه‌زنی‌ها درباره مرزهای زمینی، مصداق همان موضوعی است که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست اعلام می‌کند؛ اینکه هدف این اقدامات، ایران و زندگی مردم است.

سخنگوی دولت گفت: به دلیل شرایط جنگی، امکان تشریح راهکارهای اتخاذشده از سوی دولت وجود ندارد؛ زیرا نباید اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهیم.

وی ادامه داد: تاب‌آوری در حوزه جان و نان، به تعبیر یکی از استادان نامدار حوزه اجتماعی، حاصل انسجام ملی، اقدامات دولت و همراهی بخش خصوصی است که با وجود همه دشواری‌ها، پای کار ایران ایستاده است و ان‌شاءالله با اتکا به این انسجام و همراهی، از این مرحله دشوار عبور خواهیم کرد.

بسته اقتصادی جدید دولت با محوریت حمایت از تولید و معیشت مردم

مهاجرانی در رابطه با تدوین بسته اقتصادی جدید از سوی دولت، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، امکان ارائه جزئیات برخی موضوعات وجود ندارد، هرچند دولت علاقه‌مند است اطلاعات را با رسانه‌ها به اشتراک بگذارد؛ زیرا معتقد است خبرنگاران این اطلاعات را به مردم منتقل می‌کنند.

وی افزود: محورهای این بسته شامل نظام مالیاتی، انضباط مالی، اقتصاد، کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه، کنترل کسری‌های تورمی، حمایت از تولید، تسهیل تجارت، تأمین نیاز بنگاه‌های خصوصی، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم است.

سخنگوی دولت گفت: دولت تلاش می‌کند چرخ تولید متوقف نشود؛ زیرا کاهش اشتغال به افزایش بیکاری و شکل‌گیری چرخه‌ای از تولید فقر و آسیب منجر می‌شود. ازاین‌رو، رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر حمایت از تولید دارد.

وی ادامه داد: در صورت مطرح نشدن موضوع کالابرگ در پرسش‌ها، در پایان درباره فرایند افزایش رقم کالابرگ توضیح خواهم داد. این بسته در سه سطح اقتصاد کلان، بنگاه و خانوار عمل می‌کند تا به عبور کشور از شرایط دشوار کمک کند. هدف این اقدامات، عبور از شرایط کنونی است و دولت با تمام توان تلاش می‌کند فشار بر سفره‌های مردم را کاهش دهد.

ترمیم دستمزد کارگران با در نظر گرفتن شرایط جنگی و اقتصادی

مهاجرانی در رابطه با دستمزد کارگران ورزش تاب آوری اجتماعی، اظهار کرد: نگاه دولت بر این است که باید همه مردم را دید، به همگان احترام گذاشت و صدای همه را با وجود تفاوت در گرایش‌ها شنید و پذیرفت.

وی افزود: در موضوع دستمزد کارگران، باید شرایط اقتصادی کشور و وضعیت جنگی را نیز در نظر گرفت. در جنگی که طی صد سال گذشته در جهان، نمونه‌ای با این شدت از حملات مشاهده نشده است، برخی صنایع تولیدی کشور در یک روز و طی سه دقیقه، هدف ۲۶ پرتابه قرار گرفته‌اند.

سخنگوی دولت گفت: برای ترمیم دستمزدها، این موضوع در بودجه ۱۴۰۶ کارکنان دولت پیش‌بینی خواهد شد. در بخش خصوصی نیز کارفرمایان اختیار دارند در صورت تمایل، دستمزدها را ترمیم کنند.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزدها در شورای عالی کار باید جمع‌بندی شود و دولت به مصوبات این شورا احترام می‌گذارد؛ بااین‌حال، باید شرایط کارفرمایان را نیز درک کرد که در ابتدای سال، هم‌زمان با افزایش حقوق‌ها، با افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها مواجه شده‌اند.

افزایش اعتبار خرید تضمینی گندم به ۵۴۸ هزار میلیارد تومان

مهاجرانی در رابطه با پرداخت پول گندمکاران، گفت: هفته گذشته، رئیس‌جمهور در مراسم آغاز سال زراعی حضور یافت. در موضوع خرید گندم، عملکرد دولت قابل قبول بوده است؛ به‌طوری‌که اعتبار این بخش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴ به ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

وی افزود: قیمت خرید هر کیلوگرم گندم از ۲۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده که با احتساب نوسانات، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی دولت گفت: فرایند پرداخت مطالبات گندم‌کاران هر سال از اردیبهشت تا آبان‌ماه انجام می‌شد، اما امسال این فرایند زودتر از سال‌های گذشته به پایان می‌رسد و بخش اندکی از مطالبات باقی مانده است که ان‌شاءالله به‌زودی پرداخت خواهد شد.

ثبت ۱۹۵۹ مورد تخلف در دریافت وجه از خانواده‌ها در مدارس

مهاجرانی در مورد نظارت‌ها بر تخلف‌های صورت گرفته در برخی مدارس ، اظهار کرد: مدارس دولتی طبق قانون مجاز به دریافت وجه از والدین نیستند، اما مدارس هیئت‌امنایی و مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) می‌توانند مطابق شهریه مصوب وزارت آموزش‌وپرورش وجه دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس گزارش وزارت آموزش‌وپرورش، ۹۴.۷۶ درصد مدارس هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرده‌اند؛ بااین‌حال، ۱۹۵۹ مورد تخلف در این زمینه ثبت شده است.

سخنگوی دولت گفت: در حوزه نظارت بر مدارس غیردولتی نیز ۶۲۴۰ مورد نظارت انجام شده است. در عین حال بازگشایی مدارس موجب ایجاد شور و نشاط در خانواده‌ها و محله‌ها می‌شود. وی همچنین به دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش خداقوت گفت و از دانش‌آموزانی که در المپیادها و کنکور درخشیده‌اند، قدردانی کرد.

ارائه وام خوداشتغالی ۲۰۰ میلیون تومانی به افراد بیکارشده

مهاجرانی اظهار کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با مهارت‌آموزی به افراد بیکارشده تلاش کرده است زمینه بازگشت آنان به بازار کار را فراهم کند؛ زیرا با وجود نیاز شرکت‌ها به نیروی کار، تأمین نیروی انسانی ماهر همچنان یکی از مسائل جدی است.

سخنگوی دولت گفت: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، آموزش‌های مناسبی ارائه شده است؛ چراکه نصب، نگهداری و تعمیرات تجهیزات این حوزه می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.

وی ادامه داد: برای حمایت از افراد بیکارشده، وام خوداشتغالی ۲۰۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله پیش‌بینی شده است. همچنین سامانه ۱۴۲۰ برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ثبت درخواست‌های بیمه بیکاری طراحی شده است تا به افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، خدمات‌رسانی کند.

مهاجرانی اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که کشور تاکنون چنین حجم حملاتی را تجربه نکرده است. در طول سال ۱۴۰۴ نیز اتفاقاتی رخ داد که تصور آن برای بسیاری دشوار بود. در این شرایط، با جنگ نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای مواجه هستیم و رسانه‌ها سربازان و افسران این جنگ محسوب می‌شوند؛ ازاین‌رو، رعایت برخی ملاحظات ضروری است.

وی افزود: همان‌طور که در جلسات غیررسمی برخی موضوعات قابل طرح را بیان کردم، همچنان آمادگی حضور در جلسات و گفت‌وگو با شما را داریم؛ اما شرایط کشور خاص است و تاکنون چنین سطحی از رویارویی را تجربه نکرده‌ایم.

آمریکا آرزوی حذف تمدنی ایران را به گور خواهد برد

سخنگوی دولت گفت: آمریکا تاکنون تا این اندازه آشکار از حذف تمدنی سخن نگفته بود؛ هرچند این آرزو را به گور خواهد برد. تمدن ایران یکی از تمدن‌های بزرگ جهان است و همان‌گونه که پیشینیان آمریکا به این آرزو نرسیدند، اکنون نیز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

ادامه رایزنی‌ها برای معرفی وزیر اطلاعات

مهاجرانی عنوان کرد: در پاسخ به پرسش مطرح‌شده در خصوص عدم معرفی وزیر اطلاعات تا این لحظه باید گفت، گفت‌وگوها و رفت‌وبرگشت‌ها ادامه دارد و دستگاه‌های مختلف و همراهان دولت در سایر قوا نیز همکاری خوبی دارند. هدف، تأمین حداکثر امنیت برای کشور است.

تأمین ارز کالاهای اساسی و مدیریت نقدینگی از اولویت‌های دولت

مهاجرانی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که درباره آن اجماع صددرصدی وجود دارد، تأمین ارز برای کالاهای اساسی است. مدیریت نقدینگی با هدف هدایت صحیح آن به سمت تولید نیز از دیگر محورهای مورد پیگیری دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: ایجاد صندوق‌های ارزی، انتشار اوراق، ضرب سکه، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، مدیریت و کاهش کسری بودجه و کنترل هیجانات و التهاب‌های ناشی از تنش‌های سیاسی، آثار جنگ و محاصره اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که به‌طور جدی دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: تداوم پایداری و تاب‌آوری اقتصادی نیز از دیگر محورهای مورد پیگیری دولت است. در حوزه معیشت نیز طرح کالابرگ برای جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و توضیحات لازم درباره افزایش آن را نیز ارائه خواهم کرد.

توضیحات سخنگوی دولت درباره افزایش مبلغ کالابرگ و مشمولان جدید

مهاجرانی در خصوص مسئله کالا برگ‌ها، اظهار کرد: رئیس‌جمهور از ابتدای اجرای طرح کالابرگ وعده داده بود که با افزایش قیمت کالاها، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد. اجرای این وعده به شناسایی منابع مالی پایدار و غیرتورمی منوط بود؛ ازاین‌رو، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع را بررسی کردند.

وی افزود: در نهایت، مقرر شد پایگاه داده‌ای برای شناسایی افراد برخوردار از تمکن مالی کافی و تفکیک آنان از خانوارهای نیازمند ایجاد شود تا منابع محدود به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.

سه گروه در مرحله نخست مشمول افزایش کالابرگ شدند

سخنگوی دولت گفت: در مرحله نخست، سه گروه شامل مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خانوارهای مشابه مشمول افزایش کالابرگ شده‌اند. خانوارهای سه‌نفره با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان که فاقد خودرو و منزل شخصی هستند، در گروه سوم قرار می‌گیرند. برای این افراد پیامک ارسال شده است تا با مراجعه به درگاه هوشمند خدمات دولت، اطلاعات خود را خوداظهاری کنند.

سرپرستان خانوار اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند

مهاجرانی عنوان کرد: فقط سرپرست خانوار باید وارد سامانه شود؛ زیرا اطلاعات سایر اعضای خانوار جمع‌آوری شده است. افرادی که تلفن هوشمند ندارند یا برای ورود به سامانه با مشکل مواجه‌اند، می‌توانند از دفاتر خدمات دولت کمک بگیرند.

وی ادامه داد: پس از خوداظهاری، اطلاعات افراد ارزیابی و با داده‌های موجود تطبیق داده می‌شود و در صورت احراز شرایط، مبلغ افزایش‌یافته پرداخت خواهد شد. متقاضیان باید صحت اطلاعات ثبت‌شده را تأیید کنند و در صورت نادرست بودن اطلاعات، مبالغ پرداختی از آنان بازپس گرفته خواهد شد.

مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ همچنان برقرار است

سخنگوی دولت تأکید کرد: مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ همچنان برقرار است، از آن کاسته نشده و تاکنون کسی نیز حذف نشده است؛ اما افزایش مبلغ فعلاً برای سه گروه یادشده، شامل مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانوارهای مشابه، در حال اجراست.

افزایش تدریجی مشمولان کالابرگ بر مبنای داده‌های دقیق

مهاجرانی بیان کرد: تعداد زیادی از بازنشستگان و کارکنان دولت نیز به این افزایش نیاز دارند، اما گسترش طرح باید به‌تدریج و بر مبنای داده‌های دقیق انجام شود. حکمرانی مبتنی بر داده از موضوعات جدی مورد تعهد دولت است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند و در ادامه اجرای طرح دنبال خواهد شد.