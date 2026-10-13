زیرسازی ۶۱ کیلومتر راه فرعی و روستایی در چهارمحال‌ و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مرتضوی‌زاده در تشریح عملکرد حوزه ساخت راه‌های فرعی و روستایی استان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی و بهبود دسترسی ساکنان این مناطق به خدمات عمومی، از اولویت‌های حوزه فنی و راه روستایی است که با اجرای پروژه‌های زیرسازی، احداث ابنیه فنی و آسفالت راه‌ها دنبال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۱.۶ کیلومتر عملیات زیرسازی راه در استان اجرا شده است که این اقدامات، زمینه را برای تکمیل مراحل اجرایی پروژه‌های راه‌سازی و ارتقای کیفیت دسترسی در محورهای هدف فراهم می‌کند.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌ و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش ابنیه فنی تصریح کرد: در این مدت، ۴۰ دستگاه ابنیه فنی احداث شده است.

مرتضوی‌زاده ادامه داد: همچنین عملیات آسفالت ۳۳ کیلومتر راه در استان اجرا شده که در کنار سایر اقدامات عمرانی، در مسیر توسعه شبکه ارتباطی و بهبود شرایط تردد در راه‌های فرعی و روستایی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های ساخت راه و احداث ابنیه فنی، علاوه بر بهبود دسترسی مناطق روستایی، در ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش کیفیت خدمات جاده‌ای نقش مؤثری دارد.