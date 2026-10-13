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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

فیلم خبرساز کتک خوردن معلم در تبریز مربوط به لرستان است

فیلم خبرساز کتک خوردن معلم در تبریز مربوط به لرستان است

تبریز- فیلم منتشرشده از کتک خوردن یک معلم که در فضای مجازی به مدارس تبریز نسبت داده شده، مربوط به بیش از ۱۰ سال پیش و یکی از روستاهای شهرستان بروجرد در استان لرستان است.

صابر صادقیان، روابط عمومی آموزش‌وپرورش آذربایجان‌شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار دوباره فیلمی از آزار و اذیت یک معلم در کلاس درس در فضای مجازی، اعلام کرد: این ویدئو قدیمی است و ارتباطی با مدارس تبریز ندارد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این فیلم مربوط به بیش از ۱۰ سال پیش و یکی از مدارس مختلط روستایی شهرستان بروجرد در استان لرستان است؛ با این حال، در روزهای اخیر این ویدئو با عنوان کتک خوردن یک معلم از دانش‌آموزان در تبریز بازنشر شده و واکنش‌هایی را در فضای مجازی به دنبال داشته است.

این فیلم پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۰ منتشر شده بود و در آن زمان، قدمت آن پنج سال اعلام شده بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این ماجرا، خانواده دانش‌آموزان پس از وقوع حادثه برای عذرخواهی و دلجویی به منزل معلم مراجعه کردند و این معلم نیز آنان را بخشید.

انتشار دوباره این ویدئوی قدیمی با انتساب نادرست به تبریز، ضرورت بررسی صحت و اعتبار محتواهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی پیش از بازنشر را یادآوری می‌کند؛ چراکه محتوای قدیمی ممکن است با حذف زمینه زمانی و مکانی، به‌عنوان رویدادی جدید در منطقه‌ای دیگر معرفی شود.

کد مطلب 6976372

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