۶۴ درصد جمعیت زنان اصفهان غربالگری سرطان دهانه رحم شدند

زهرا روانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اجرای این برنامه حدود ۷۷ درصد سرطان ها شناسایی و در مرحله اول تشخیص داده شدند که امکان درمان موثر آنها وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای غربالگری سرطان‌های پستان، روده بزرگ و دهانه رحم ادامه داد: در برخی از این سرطان‌ها، غربالگری تنها به تشخیص زودهنگام محدود نمی‌شود و می‌تواند با شناسایی تغییرات پیش‌سرطانی، از ایجاد سرطان نیز جلوگیری کند.

مسئول ثبت و غربالگری سرطان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره غربالگری سرطان روده بزرگ اعلام کرد: حدود ۴۵ درصد جمعیت ۵۰ تا ۷۰ سال در برنامه غربالگری این سرطان قرار گرفته‌اند و افراد دارای نتیجه مثبت برای انجام بررسی‌های تکمیلی از جمله کولونوسکوپی ارجاع می‌شوند.

وی اظهار داشت: همچنین حدود ۶۸ درصد زنان ۳۰ تا ۶۰ سال نیز دست‌کم یک‌بار در برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم قرار گرفته‌اند و با تشخیص مراحل پیش‌سرطانی و مداخله مؤثر می‌توان از ابتلا به سرطان جلوگیری کرد.

روانخواه گفت: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در استان اصفهان است و سرطان روده بزرگ نیز در شمار پنج سرطان شایع استان قرار دارد.

وی افزود: سرطان دهانه رحم در شمار پنج سرطان شایع استان نیست، اما به دلیل امکان پیشگیری و تشخیص زودهنگام، برنامه غربالگری این سرطان از سوی وزارت بهداشت دنبال می‌شود.

مسئول ثبت و غربالگری سرطان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: وقتی سرطان تشخیص داده می‌شود، بیمار باید بدون تأخیر وارد مسیر درمان علمی متناسب با نوع سرطان شود که می‌تواند شامل جراحی، شیمی‌درمانی، پرتودرمانی یا ترکیبی از این روش‌ها باشد.

وی افزود: متأسفانه در مواردی بیمار پس از تشخیص سرطان به جای مراجعه فوری برای درمان تخصصی، به سمت داروهای گیاهی، جوشانده‌ها و روش‌های غیرعلمی می‌رود و زمانی به جراح یا مرکز درمانی مراجعه می‌کند که فرصت مناسب برای درمان را از دست داده است.

روانخواه تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره این موضوع ضروری است تا بیماران بدانند برای درمان سرطان نباید فرصت را از خود بگیرند و درمان باید بر اساس نظر متخصصان و روش‌های علمی انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان گفت: بر اساس اسناد سازمان جهانی بهداشت، حدود ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری است و با خودمراقبتی، اصلاح سبک زندگی، تشخیص به‌موقع و درمان مناسب می‌توان از بخشی از موارد ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان جلوگیری کرد.

روانخواه، اصول پیشگیری از سرطان، باورهای نادرست درباره سرطان، تغذیه، کاهش وزن، زندگی سالم، عوامل محیطی، عفونت‌ها، پیشگیری از سرطان پوست، سیگار و دخانیات، فعالیت بدنی، تشخیص زودهنگام و غربالگری، ایمنی در محیط کار، سابقه خانوادگی سرطان و آشنایی با روش‌های غربالگری سرطان‌های پستان، روده بزرگ و دهانه رحم را از محورهای این پویش معرفی کرد.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان اظهار داشت: بیش از ۷۵ درصد و در برخی موارد تا ۸۰ درصد سرطان‌های پستانی که توسط ماماهای مراکز بهداشت شناسایی می‌شوند، در مراحل اولیه قرار دارند و در این مرحله بیماری به طور کامل قابل درمان است.

روانخواه گفت: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در جهان، کشور و استان اصفهان، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام این سرطان ضروری است.