به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در سفر یک‌روزه خود به استان قم، علاوه بر حضور در آیین افتتاح ۱۸۲۵ واحد مسکونی از پروژه «سانیار آفرین ایرانیان» در سایت ۲۹ هزار واحدی «شهید رئیسی»، برنامه‌های فشرده‌ای را برای پیگیری روند تکمیل پروژه‌های این استان در دستور کار دارد.

در این سفر، رئیس هیئت‌مدیره و جمعی از اعضای هیئت‌عامل بانک مسکن، خورسندیان را همراهی می‌کنند.

رایزنی با مقامات ارشد استان و علمای قم

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مدیرعامل بانک مسکن در جریان این سفر با «آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری»، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری و «آیت الله سیدجواد شهرستانی» نماینده حضرت آیت الله سیستانی در قم دیدار و گفتگو خواهد کرد. همچنین، نشست با «اکبر بهنام‌جو»، استاندار قم، از دیگر برنامه‌های کلیدی این سفر است که با هدف بررسی آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه‌های کلان مسکن در استان و هم‌افزایی برای رفع موانع موجود برگزار می‌شود.

افتتاح ۱۸۲۵ واحد مسکونی در بزرگ‌ترین سایت نهضت ملی کشور

افتتاح ۱۸۲۵ واحد مسکونی در شهرک شهید رئیسی قم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های متراکم و منسجم نهضت ملی مسکن در کشور و برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه برای تشریح دستاوردهای مالی کلان بانک و استان قم، از دیگر محورهای اصلی این سفر خواهد بود.

جزئیات تکمیلی این دیدارها و اخبار مربوط به افتتاح پروژه‌ها، متعاقباً از طریق «هیبنا» اطلاع‌رسانی خواهد شد.