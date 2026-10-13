منصور شیری در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت استرس یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز در شرایط بحران است و افراد نباید با وقوع بحران، زندگی روزمره خود را به‌طور کامل متوقف کنند؛ حفظ فعالیت‌های معمول، ورزش، ارتباط با خانواده و داشتن برنامه روزانه می‌تواند به حفظ سلامت روان کمک کند.

وی از اجرای برنامه‌های آموزشی و حمایتی در اماکن عمومی خبر داد و اعلام کرد: مشغول نگه داشتن ذهن و بدن، توجه به زمان حال و تمرکز بر فعالیتی که در حال انجام آن هستیم، از جمله راهکارهای ساده برای مدیریت استرس است.

مدیر سلامت روان مرکز بهداشت استان اصفهان بر ضرورت پرهیز از قرار گرفتن مستمر در معرض اخبار تأکید و بیان کرد: دنبال کردن مداوم اخبار، حتی در مواقعی که اتفاق جدیدی رخ نداده است، می‌تواند اضطراب افراد را افزایش دهد.

وی به نقش والدین در مدیریت مواجهه کودکان با اخبار نیز اشاره کرد و افزود: کودکان در شرایط بحران و پس از حوادث ناگوار بیش از هر زمان دیگری به سرگرمی، فعالیت و احساس امنیت نیاز دارند و نباید به‌طور مستمر در معرض اخبار و تصاویر اضطراب‌آور قرار گیرند.

شیری با تأکید بر اهمیت دریافت کمک تخصصی اظهار داشت: کمک گرفتن در زمان بحران شجاعت می‌خواهد و افرادی که احساس می‌کنند به حمایت نیاز دارند باید از افراد متخصص و کسانی که توان کمک کردن دارند، یاری بگیرند.

وی ادامه داد: انگ اجتماعی اختلالات روانی نباید مانع مراجعه افراد به مشاور، روان‌شناس یا روان‌پزشک شود و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند در کاهش این مانع مؤثر باشد.

مدیر سلامت روان مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به فشارهای روانی ناشی از شرایط بحرانی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی گفت: شنیدن روایت‌های مردم، توجه به سلامت روان، مدیریت استرس و حفظ ارتباطات اجتماعی از مهم‌ترین راهکارهای کمک به جامعه برای عبور از بحران است.

وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی، نگرانی نسبت به آینده و فشارهای ناشی از بحران می‌تواند تاب‌آوری افراد را کاهش داده و زمینه افزایش تحریک‌پذیری و عصبانیت در جامعه را فراهم کند.

شیری افزود: نظام سلامت نمی‌تواند همه عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر زندگی مردم را تغییر دهد، اما در حوزه سلامت روان می‌تواند با آموزش مهارت‌های کاربردی به افراد کمک کند تا تاب‌آوری خود را افزایش دهند و با مدیریت بهتر هیجانات و استرس، شرایط دشوار را پشت سر بگذارند.

شیری افزود: شنیده شدن برای انسان اهمیت زیادی دارد و وقتی فرد احساس کند کسی حاضر نیست به حرف‌های او گوش دهد، ممکن است ارتباط او با دیگران مختل شود. در مقابل، شنیدن و توجه به روایت افراد می‌تواند به کاهش اضطراب و افزایش احساس حمایت اجتماعی کمک کند.

مدیر سلامت روان مرکز بهداشت استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر گفت: بیماران جسمی و روانی، مادران باردار، کودکان و سالمندان بیش از سایر افراد در معرض پیامدهای روانی بحران قرار دارند و باید دسترسی آنان به خدمات سلامت روان تقویت شود.