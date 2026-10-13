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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای بهسازی بافت‌های فرسوده استان ایلام

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای بهسازی بافت‌های فرسوده استان ایلام

ایلام - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام از اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای بهسازی بافت‌های فرسوده استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح روز سه شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان با حضور شهرداران، از تعریف ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در راستای بهسازی بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: با توجه به شرایط کشور، تاکنون ۸۰ میلیارد تومان از این اعتبار اختصاص یافته است.

دارابی با اشاره به شناسایی و تصویب بافت‌های فرسوده ۱۴ شهر استان در کمیسیون ماده ۵، اظهار کرد: پرونده مربوط به ۱۴ شهر باقی‌مانده نیز در دست تکمیل توسط مشاور است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت قیر رایگان برای آسفالت معابر بافت‌های فرسوده، از شهرداران خواست با زمان‌بندی مناسب و تسریع در فرایندهای اداری، از این فرصت در راستای بهبود خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام، بهسازی بافت‌های فرسوده را در راستای اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و ارتقای سطح کیفی زندگی در این سکونتگاه‌ها عنوان کرد.

کد مطلب 6976411

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