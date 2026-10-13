به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، آخرین ویرایش طرح کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با موضوع کمیته مشارکتی و هماهنگی رسیدگی به چالش‌های باغات منطقه پنج مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این جلسه گفت: ما این طرح را از باغات کن آغاز کردیم و اگر تجربه موفقی بود در اراضی به هم پیوسته شهر تهران به صورت منطقه ای تکرار خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: ما در سال گذشته به جهت اهمیت باغات کن، اعتبارات ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومانی را برای منابع آبی پیش بینی کرده بودیم که مشخص نبود که چگونه باید برای آن محدوده هزینه شود.

عباسی با بیان اینکه آبخیزداری که باید توسط دستگاه های مختلف انجام شود، به دلیل عدم فقدان منابع و اولویت بندی در مأموریت ها به سرانجام نرسیده است، گفت: شهرداری منطقه این تصمیم را گرفته که مشکل آب باغات را حل کند و برای آن باید لایروبی کند و برای این اقدام نیاز به آبخیزداری دارد که این اقدام را باید جهاد کشاورزی انجام دهد. لذا به هماهنگی بین دستگاه ها نیاز داریم.

وی با تأکید بر اینکه باید به فکر خشک شدن درختان کن باشیم، تصریح کرد: مردم با ما در این زمینه درددل می کنند و بارها التماس کردم که به داد این باغات برسید. ما نمی خواهیم کن هم به عاقبت چیتگر دچار شود. اگر طرح دیگری دارید ارائه دهید. ما بررسی می کنیم.

محمدرضا پوریافر شهردار منطقه پنج تهران هم در ادامه ضمن تقدیر از شورا برای توجه به باغات کن، گفت: این باغات شخصی است و وظیفه شهرداری بر اساس قانون، ورود به این موضوع و تأمین آب و کود آن نیست اما به دلیل وظیفه انسانی و حفظ فضای سبز وارد عمل شدیم. ما در همین راستا برای احداث مخازن اقدام کردیم.

وی افزود: آبیاری فضای سبز و تأمین زیرساخت های این بخش یکی از مسائلی است که مورد توجه قرار دادیم تا با مشکل مواجه نشود. یکی دیگر از مشکلات انفجار انبار نفت شهران و جریان یافتن نفت در معابر به سمت باغات بود که پژوهشگاه نفت در این زمینه ورود کرد و اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است.

پوریافر با بیان اینکه قنات های کن مالکیت داشته و در محله از آن استفاده شده است، تصریح کرد: می توانیم بودجه در نظر بگیریم که شهرداری برای آبیاری کل باغات وارد عمل شود اما نکته این است که شهرداری در مسئله ای که وظیفه آن نیست وارد نشود و با این اقدام، کشاورزان گلایه مند نشوند که به باغ آنها آب یا کود نرسیده است.

شهردار منطقه پنج با اعلام اینکه نباید شرایط به گونه ای باشد که جهاد کشاورزی بگوید این اقدام ارتباطی به شهرداری ندارد، یادآور شد: نباید این احساس شکل بگیرد که برای حل هر مسئله ای باید کمیته تشکیل دهیم که توان اجرایی مدیر تحت تأثیر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مبالغ زیادی در کمیسیون ماده هفت جابجا می شود و باید مورد توجه قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: باید زیر نظر مدیر اداره فضای سبز، یک مدیر ماده هفت و یک مدیر آبیاری پیش بینی شود.

احمد صادقی با بیان اینکه باید به حال باغات کن گریه کرد و جای ناراحتی دارد، گفت: باید به فکر این باغات بود و دغدغه درستی است. می توان برای حفظ فضای سبز آن، می توان طرح را غنی تر کرد و عنوان آن را تغییر داد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم تأکید کرد: باید مجموعه ای فراتر شکل بگیرد تا موضوعی را تعیین تکلیف کند. جهاد کشاورزی می تواند حضور پیدا نکند اما باید به میزانی حساسیت داشته باشد که حضور یابد تا مشکلات باغات کن را حل کند و بتوان این باغات را حفظ کرد.

وی ادامه داد: باید وظایف این کمیته مشخص و موضوعات شفاف شود و مبنای آن حفظ و صیانت از باغات باشد.