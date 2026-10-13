برگزاری جلسات تخصصی آموزش مداحی با حضور اساتید برجسته کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دوره جدید جلسات آموزش مداحی با عنوان «ترم پاییزه» ویژه برادران رده سنی ۱۵ سال به بالا برگزار می‌شود. این جلسات از روز دوشنبه‌ها، از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود.

در این دوره، حاج مرتضی طاهری و حاج سعید حدادیان به عنوان اساتید اصلی حضور خواهند داشت. همچنین، چهره‌های شاخص ستایشگری کشور از جمله حاج سیدعلی سادات‌رضوی، حاج یدالله بهتاش، حاج مهدی سماواتی، حاج محمود تاری، حاج محمد رسولی و حاج علی مهدوی‌نژاد نیز در این جلسات به تدریس و انتقال تجربیات خود می‌پردازند.

این محفل با هدف رشد معرفتی، اخلاقی و مهارتی ذاکرین و علاقه‌مندان به مداحی برگزار می‌شود و در پایان به شرکت‌کنندگان مدرک معتبر اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱-۷۷۵۱۳۳۴۳ تماس گرفته یا به وب‌سایت و پیام‌رسان‌های تلگرام و ایتا به آدرس www.Maddah.ir و @Maddah_admin مراجعه کنند.