علی نورایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف این سازمان اظهار کرد: مدیریت پسماند، متولی رفت‌وروب، پاکسازی شهر، جمع‌آوری زباله و پاکسازی مسیرها و جداول سطح شهر است و در مجموع، بهسازی محیط زیست شهری را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از آبگرفتگی افزود: با توجه به پیش‌بینی بارش نرمال در سال جاری، پاکسازی جداول از دو ماه پیش آغاز شده و شامل محدوده‌های مختلفی مانند پل‌ها، مقابل بیمارستان زاگرس، پشت میدان میوه و تره‌بار، بلوارها و کمربندی‌ها بوده است.

این مسئول با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۱۵ هزار تن زباله و رسوبات تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمال سیلابی شدن شهر و معابر وجود داشت، پاکسازی مسیرهای اصلی، کمربندی شمالی و شرقی، محدوده پارک ارغوان و محله شهرک هجرت با جدیت انجام شد تا آبگرفتگی معابر به حداقل برسد.

نورایی نژاد اشاره به راه‌اندازی کارخانه بازیافت خاطرنشان کرد: مطالعات طرح جامع و کارخانه بازیافت در حال پیگیری است؛ امیدواریم به زودی شاهد راه‌اندازی این کارخانه باشیم تا بخش عمده مواد قابل بازیافت مانند پلاستیک، فلز و شیشه دوباره به چرخه تولید بازگردد.

وی با اشاره به مدیریت شیرابه زباله اظهار کرد: با راه‌اندازی کارخانه بازیافت و خطوط پردازش، زباله تر فراوری می‌شود و پس از هوادهی و خشک شدن، به کود قابل استفاده در بخش کشاورزی تبدیل خواهد شد و مشکل شیرابه و بوی نامطبوع نیز برطرف می‌شود.

شهردار ایلام در پایان با اشاره به همکاری شهروندان تأکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم در تفکیک زباله از مبدأ همکاری کنند تا روند بازیافت تسریع شود و شاهد شهری پاکیزه‌تر باشیم.