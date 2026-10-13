به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کمیلی ظهر سه‌شنبه در شورای اقامه نماز استان اظهار کرد: در این اجلاس، از دستگاه‌های اجرایی برتر و فعالان عرصه نماز در بخش‌های مختلف، از جمله دانش‌آموزان، معلمان، کارگران، ائمه جماعت و دیگر فعالان این حوزه تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد ۸۲ دستگاه اجرایی استان در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، افزود: ۲۱ دستگاه موفق به کسب امتیاز کامل شدند و عملکرد سایر دستگاه‌ها نیز بر اساس شاخص‌های مصوب مورد بررسی قرار گرفت.

کمیلی همچنین ادامه داد: از مجموع ۸۲ دستگاه اجرایی ارزیابی‌شده، ۲۱ دستگاه امتیاز کامل، ۴۹ دستگاه امتیاز ۹۵۰ تا ۹۹۹، ۹ دستگاه امتیاز ۸۰۰ تا ۹۴۹ و سه دستگاه امتیاز کمتر از ۸۰۰ را کسب کردند.

وی حضور مدیران، معاونان و کارکنان در نماز جماعت را از شاخص‌های مهم ارزیابی اعلام کرد و گفت: در این ارزیابی، علاوه بر اجرای تعهدات و برنامه‌های مصوب، میزان مشارکت کارکنان در نماز جماعت مورد توجه قرار می‌گیرد.

کمیلی با اشاره به ضرورت تقویت حضور مدیران و معاونان در نماز جماعت ادارات افزود: حضور مسئولان در نماز جماعت می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ نماز داشته باشد و انتظار داریم که مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور فعال‌تر در نماز جماعت، زمینه مشارکت بیشتر کارکنان را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام کمیلی اظهار کرد: کسب امتیاز کمتر از سوی برخی دستگاه‌ها به معنای اجرا نشدن تعهدات آن‌ها نیست، بلکه در مواردی، با وجود اجرای کامل مفاد توافق‌نامه، میزان حضور کارکنان و مدیران در نماز جماعت بر امتیاز نهایی تأثیر گذاشته است.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی مستمر از دستگاه‌های اجرایی گفت: در کنار ارزیابی عملکرد ادارات، پیگیری در خصوص وضعیت اقامه نماز در مدارس نیز از برنامه‌های ستاد اقامه نماز استان است.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز در مشهد گفت: برنامه‌ها و پیشنهادهایی متناسب با مفاد این پیام و آیین‌نامه‌های مرتبط تدوین شده است که پس از نهایی شدن، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه افزود: تشکیل قرارگاه نماز با محوریت دفتر ستاد اقامه نماز نیز با هدف هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، دریافت پیشنهادهای اجرایی و پیگیری اقدامات انجام‌شده در دستور کار قرار گرفته است.