به گزارش خبرنگار مهر علی ابراهیمی در تور رسانه‌ای مدیریت امور اراضی که در گلخانه شیرغانی حسین‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: واگذاری اراضی برای احداث گلخانه، طرح‌های انرژی خورشیدی، طرح‌های زیرساختی و زیر بنایی از اولویت مجوزهای صادره شده در بخش تغییر اراضی است.

وی با ابراز امیدواری در خصوص توسعه توسعه بخش احداث گلخانه گفت: تولید گلخانه‌ای با وجود هزینه‌های اولیه بالا، مقرون به صرفه است و امیدواریم شاهد توسعه این بخش باشیم.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان شیروان بیان کرد: پالایشگاه دام بیگان نیز از جمله واگذاری اراضی برای ساخت های زیربنایی و زیرساختی است که با راه‌اندازی آن صفر تا صد فرآوری دام از قبیل گوشت، پوست، روده، بسته‌بندی و سایر محصولات در شهرستان انجام شده و اثر چشمگیری در وضعیت دام شهرستان خواهد داشت و از خروج ماهانه حدود ۲ هزار رأس گوسفند جلوگیری می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به عقب‌ماندگی سنوات گذشته در این بخش از به‌روزرسانی و پیگیری ویژه ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد، نقشه‌برداری‌های تجمیعی انجام شود تا کشاورزان بتوانند سند تک برگ دریافت کنند.

ابراهیمی طرح یکپارچه سازی اراضی برای جلوگیری از خرد و تکه تکه شدن زمین‌های کشاورزی را از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار دانست و گفت: سه تا چهار نقطه برای اجرا شناسایی شده و یک تا دو نقطه در اولویت اجرایی امسال قرار دارد.

سرپرست جهاد کشاورزی شیروان در انتها با اشاره به برگزاری تور رسانه‌ای ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از نظرات، پیشنهادات و راهکارهای مسئولان و کارشناسان حاضر، موانع و مشکلات این بخش رفع و طرح‌ها به مرحله اجرا برسد.



