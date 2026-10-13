اختلال موقت در سامانه ۱۱۵؛ اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران اعلام کرد: شهروندان تهرانی در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ میتوانند از طریق شمارههای زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل کنند:
۴۶۰۱۵۹۸۱
۴۶۰۱۵۶۱۹
۴۶۰۱۵۹۴۸
۴۶۰۱۵۷۳۴
۴۶۰۱۵۷۳۲
۴۶۰۱۵۸۷۳
۴۶۰۱۵۶۱۳
۴۶۰۱۵۷۰۳
۴۶۰۱۵۶۴۸
۴۴۸۹۶۳۹۱
۴۴۸۹۱۳۹۹
۴۴۸۹۱۵۲۵
۴۴۸۹۶۳۴۵
۴۴۸۹۶۳۷۶
۴۴۸۹۶۳۸۹
اورژانس استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به شهروندان است و نگرانی بابت خدمت رسانی وجود ندارد.
سازمان اورژانس تهران شماره تماس جدیدی را به دلیل اختلال در سامانه ۱۱۵ اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران اعلام کرد: شهروندان تهرانی در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ میتوانند از طریق شمارههای زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل کنند:
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