اختلال موقت در سامانه ۱۱۵؛ اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران اعلام کرد: شهروندان تهرانی در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ می‌توانند از طریق شماره‌های زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل کنند:



۴۶۰۱۵۹۸۱

۴۶۰۱۵۶۱۹

۴۶۰۱۵۹۴۸

۴۶۰۱۵۷۳۴

۴۶۰۱۵۷۳۲

۴۶۰۱۵۸۷۳

۴۶۰۱۵۶۱۳

‌۴۶۰۱۵۷۰۳

۴۶۰۱۵۶۴۸

۴۴۸۹۶۳۹۱

۴۴۸۹۱۳۹۹

۴۴۸۹۱۵۲۵

۴۴۸۹۶۳۴۵

۴۴۸۹۶۳۷۶

۴۴۸۹۶۳۸۹



اورژانس استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است و نگرانی بابت خدمت رسانی وجود ندارد.