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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

اختلال موقت در سامانه ۱۱۵؛ اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران

اختلال موقت در سامانه ۱۱۵؛ اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران

سازمان اورژانس تهران شماره تماس جدیدی را به دلیل اختلال در سامانه ۱۱۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس تهران اعلام کرد: شهروندان تهرانی در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ می‌توانند از طریق شماره‌های زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل کنند:

۴۶۰۱۵۹۸۱
۴۶۰۱۵۶۱۹
۴۶۰۱۵۹۴۸
۴۶۰۱۵۷۳۴
۴۶۰۱۵۷۳۲
۴۶۰۱۵۸۷۳
۴۶۰۱۵۶۱۳
‌۴۶۰۱۵۷۰۳
۴۶۰۱۵۶۴۸
۴۴۸۹۶۳۹۱
۴۴۸۹۱۳۹۹
۴۴۸۹۱۵۲۵
۴۴۸۹۶۳۴۵
۴۴۸۹۶۳۷۶
۴۴۸۹۶۳۸۹

اورژانس استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است و نگرانی بابت خدمت رسانی وجود ندارد.

کد مطلب 6976811
محمد رضازاده

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