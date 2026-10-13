هشدار تخلیه ائتلاف سعودی برای انجام عملیات ویژه در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ائتلاف سعودی مدعی شد که تا لحظاتی دیگر پیام هشدار آمیزی را برای غیرنظامیان به منظور تخلیه یک منطقه در صنعا پایتخت یمن صادر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش،‌ ائتلاف به رهبری عربستان بدون اشاره به منطقه‌ای در صنعا که باید تخلیه شود، تأکید کرد که این هشدار با هدف زمینه‌سازی برای انجام حمله‌ای ویژه در پایتخت یمن صادر خواهد شد.

صدور هشدار تخلیه برای صنعا از سوی ائتلاف سعودی در حالی است که حملات موشکی و پهپادی یمن به ریاض پایتخت عربستان همچنان ادامه دارد.

در تازه ترتین موج حملات یمن، ریاض امروز هدف سه حمله پهپادی قرار گرفت.