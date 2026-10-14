امیر هوشنگ حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبات شهروندان درباره وضعیت راه‌های استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ قراردادی به مبلغ ۴۹۰ میلیارد تومان برای بهسازی محور بوئین‌زهرا منعقد شد و عملیات اجرایی آن بر اساس اولویت‌بندی و میزان خرابی مسیرها در حال انجام است.

وی افزود: پس از اتمام عملیات در محور سگ‌آباد، بهسازی محدوده قدیم‌آباد در مسیر قزوین ـ بوئین‌زهرا، از حدود کیلومتر پنج این محور، در برنامه قرار دارد؛ البته ادامه عملیات به شرایط جوی و فرصت باقی‌مانده از فصل کاری بستگی دارد و در صورت نامساعد شدن شرایط، بخشی از اقدامات به سال آینده موکول خواهد شد.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قزوین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از محور بوئین‌زهرا به بهسازی نیاز دارد، گفت: منابع موجود امکان روکش کامل محور را فراهم نمی‌کند و عملیات بر اساس اولویت‌بندی کارشناسی و شدت خرابی‌ها پیش می‌رود.

حبیبی با اشاره به تأثیر محدودیت اعتبارات و افزایش هزینه‌ها بر روند اجرای پروژه‌ها، ادامه داد: تخصیص نیافتن به‌موقع اعتبارات و مشکلات تأمین قیر می‌تواند موجب کندی پروژه‌ها شود، اما تلاش مجموعه راهداری این است که با وجود محدودیت‌ها، طرح‌های در دست اجرا را پیش ببرد.

بهسازی محور بشر ـ دولت‌آباد در حال پیگیری است

وی در پاسخ به مطالبه شهروندان درباره وضعیت محور بشر ـ دولت‌آباد اظهار کرد: برای این مسیر دو قرارداد از سمت بشر و دولت‌آباد منعقد شده و عملیات اجرایی آن در حال پیگیری است. طول یکی از بخش‌های پیش‌بینی‌شده حدود پنج کیلومتر است.

حبیبی با توضیح درباره اجرای لکه‌گیری پیش از روکش آسفالت افزود: لکه‌گیری با هدف ترمیم خرابی‌های موضعی و جلوگیری از انتقال آسیب به لایه‌های بالاتر انجام می‌شود و به‌تنهایی به معنای پایان عملیات بهسازی نیست.

قرارداد جدید برای محور قرمزآباد ـ صادق‌آباد

سرپرست معاونت راهداری قزوین درباره مطالبات مربوط به محور قرمزآباد ـ صادق‌آباد نیز گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، انعقاد قراردادی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان برای ساماندهی این مسیر در دست اقدام است.

وی با اشاره به آسیب برخی راه‌های روستایی بر اثر تردد خودروهای سنگین حامل مواد معدنی، اظهار کرد: همکاری معادن در نگهداری و ترمیم راه‌های آسیب‌دیده کافی نیست و مجموعه راهداری نیز برای الزام این واحدها به مشارکت در بهسازی مسیرها، با محدودیت‌هایی مواجه است.

حبیبی افزود: پیگیری‌های لازم برای افزایش همکاری معادن و دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است تا مسیرهایی که بر اثر تردد خودروهای معدنی آسیب دیده‌اند، ساماندهی شوند.

ساماندهی محور دانشجویی ـ بوئین‌زهرا در دستور کار

وی در پاسخ به پیام شهروندان درباره وضعیت بزرگراه سردار سلیمانی و محور دانسفهان ـ بوئین‌زهرا، از اخذ مجوز برای اجرای پروژه بهسازی این مسیر خبر داد و گفت: با پیگیری مدیرکل راهداری و نماینده شهرستان بوئین‌زهرا، مجوز لازم اخذ شده و مراحل انعقاد قرارداد در حال انجام است.

حبیبی درباره وضعیت محور الولک نیز توضیح داد: روکش آسفالت این مسیر در ماه‌های گذشته اجرا شده، اما به دلیل مشکلات زیرسازی، برخی خرابی‌ها دوباره بروز کرده است. به گفته وی، اجرای لایه دوم روکش برای این محور پیش‌بینی شده و می‌تواند به بهبود وضعیت آن کمک کند.

نصب تابلوهای جدید در محور نیکویه ـ آب‌ترش

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قزوین با اشاره به گلایه‌های مردم درباره کمبود تابلو و علائم ایمنی در محور نیکویه ـ آب‌ترش گفت: در این مسیر کمبودهایی در حوزه علائم وجود دارد و همکاران اداره ایمنی راه‌ها در حال پیگیری تأمین تابلوهای جدید هستند.

وی افزود: به دلیل سرقت مکرر تابلوهای جاده‌ای، استفاده از تابلوهای کامپوزیتی در دستور کار قرار گرفته و قرارداد مربوط به تأمین این تابلوها در حال انعقاد است تا پس از تأمین، اقدامات لازم در محورهای مورد نیاز انجام شود.

حبیبی همچنین درباره روشنایی محور کارخانه شیشه به سمت محمودآباد گفت: گاهی بخشی از سامانه روشنایی از مدار خارج می‌شود و برطرف کردن این مشکل به زمان نیاز دارد؛ با این حال، رفع نقص روشنایی این مسیر در حال پیگیری است.

اولویت نصب دوربین با آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها است

وی در پاسخ به مطالبه شهروندان برای نصب دوربین در راه‌های روستایی و محورهای پرتردد بیان کرد: اولویت نصب دوربین‌های ثبت تخلف در برنامه‌های کشوری، محورهای بزرگراهی و آزادراهی است و امکان اجرای این طرح در همه راه‌های روستایی وجود ندارد.

حبیبی درباره محورهایی که از داخل روستاها و شهرها عبور می‌کنند نیز گفت: تعیین نوع مداخله و مسئولیت دستگاه‌ها در این مسیرها به محدوده طرح تفصیلی و مصوبات شورای ترافیک بستگی دارد و در این زمینه، راهداری، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها باید متناسب با وظایف خود همکاری کنند.

وی در پایان با اشاره به اجرای پروژه‌های فعال در آزادراه‌های استان و محورهای اصلی کریدور تهران ـ بازرگان، از شهروندان خواست برای تکمیل عملیات بهسازی، با توجه به محدودیت فصل کاری و اولویت‌بندی پروژه‌ها، شکیبایی داشته باشند.