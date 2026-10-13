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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

آزادسازی ۱۳ هزار مترمربع از اراضی بستر رودخانه‌ها در بلده نور

آزادسازی ۱۳ هزار مترمربع از اراضی بستر رودخانه‌ها در بلده نور

نور - مدیر منابع آب شهرستان نور از رفع تصرف ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی بستر رودخانه‌ها در بخش بلده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدیان عصر سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان اقدامات انجام‌شده طی یک ماه اخیر، بخشی از اراضی بستر رودخانه‌ها در روستاهای نیکنام‌ده، کلیک، بردون و مزید از توابع بخش بلده که مورد تصرف قرار گرفته بود، آزادسازی شد.

وی افزود: پس از شناسایی نقاط مورد تعرض و بررسی وضعیت اراضی، با پیگیری مدیریت منابع آب شهرستان نور و همکاری دادستانی و نیروی انتظامی، اقدامات لازم برای رفع تصرف و بازگرداندن بستر رودخانه‌ها به شرایط پیشین در دستور کار قرار گرفت.

مدیر منابع آب شهرستان نور با اشاره به محصور شدن بخش‌هایی از این اراضی با دیوار و فنس تصریح کرد: در جریان اجرای این عملیات، سازه‌های ایجادشده در محدوده اراضی تصرفی با حضور افراد مربوط تخریب و زمین‌ها از تصرف خارج شد.

اسدیان خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب و با دستور و همراهی دادستان شهرستان نور انجام شده است.

وی تأکید کرد: صیانت از بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تصرف اراضی واقع در این محدوده‌ها، از جمله اقدامات ضروری برای حفاظت از منابع آبی و حفظ مسیر طبیعی جریان رودخانه‌ها به شمار می‌رود.

کد مطلب 6976994

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