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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

پرداخت تعهدات تأمین‌اجتماعی با طرح همگام

پرداخت تعهدات تأمین‌اجتماعی با طرح همگام

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: طرح همگام ظرفیت خوبی برای تأمین منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در جهت ایفای تعهدات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه وبیناری روند پیگیری و اجرایی طرح همگام در ادارات‌کل تأمین اجتماعی استان ها با حضور سرپرست سازمان، معاون بیمه‌ای، مدیرکل وصول حق بیمه و مدیران کل بیمه‌ای استان‌ها برگزار شد.

غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در این جلسه با تأکید بر اینکه با همکاری کارفرمایان و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی از ظرفیت همگام باید بهره‌برداری بیشتری داشت، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به تعهدات خود تکلیف دارد و از سویی باید منابع تعهدات را از طریق ظرفیت‌های جدید نظیر همگام تأمین کنیم.

وی افزود: حمایت معیشتی جامعه بزرگ مستمری‌ بگیران بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است و تأمین منابع برای پرداخت حقوق ماهانه به بازنشستگان با تلاش همکاران سازمان محقق می‌شود و هیچ اجری بالاتر از رضایت قلبی در قبال کار برای جامعه کارگران و بازنشستگان وجود ندارد.

محمدی گفت: طرح همگام ظرفیت خوبی برای تأمین منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در جهت ایفای تعهدات است، این طرح تورم زا نیست و بدهی در این زنجیره تبدیل به دارایی می‌شود و از همکاران استان انتظار داریم در جلسات تعاملی با کارفرمایان آنها را از امتیازات بزرگ این طرح آگاه کنند.

در این جلسه مدیران تأمین اجتماعی استان‌ها که به صورت وبیناری در این جلسه حضور داشتند به بیان مطالب خود پرداختند.

کد مطلب 6976997
حبیب احسنی پور

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