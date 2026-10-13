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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

معتمدیان: توسعه جمعیتی تهران باید در چارچوب طرح‌های مصوب باشد

معتمدیان: توسعه جمعیتی تهران باید در چارچوب طرح‌های مصوب باشد

ملارد- استاندار تهران با اشاره به بحران فرونشست زمین و افت منابع آب زیرزمینی، بر ممنوعیت بارگذاری جدید جمعیتی خارج از طرح‌های مصوب و ضرورت رعایت ظرفیت‌های آبی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در فرمانداری ملارد، با اشاره به بحران فرونشست زمین و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، بر ممنوعیت بارگذاری جدید جمعیتی خارج از چارچوب طرح‌های مصوب تأکید کرد.

استاندار تهران اظهار کرد: با توجه به فرونشست زمین و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی تا عمق ۳۰۰ متر، بارگذاری جدید جمعیتی در استان تهران ممنوع است و هرگونه توسعه جمعیتی باید بر اساس طرح‌های مصوب و با رعایت ملاحظات آبی انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و جلوگیری از فشار بیشتر بر سفره‌های زیرزمینی افزود: استان تهران با چالش‌های جدی در حوزه فرونشست زمین و تأمین آب مواجه است و هرگونه بارگذاری جمعیتی جدید بدون توجه به ظرفیت‌های آبی می‌تواند بحران‌آفرین باشد.

معتمدیان خاطرنشان کرد: توسعه شهرها و ایجاد بارگذاری جمعیتی جدید تنها در چارچوب طرح‌های مصوب و با تأمین زیرساخت‌های لازم، از جمله آب، امکان‌پذیر است و دستگاه‌های مسئول باید نظارت جدی بر این موضوع داشته باشند.

استاندار تهران در پایان بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت منابع آبی، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیشگیری از بارگذاری جمعیتی فراتر از ظرفیت‌های استان تأکید کرد.

کد مطلب 6977055

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