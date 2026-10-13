به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تقوی فرمانده میدانی تیم ضدتروریستی سپاه پاسداران اظهار داشت: یگان‌های ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، حضوری مقتدرانه و با نمایش توان و آمادگی رزمی بسیار خوب در رزمایش بین‌المللی «اوراسیا-آنتی ترور ۲۰۲۶» داشتند.

سرهنگ تقوی افزود: رزمایش امسال در سه مرحله اصلی اجرا شد و اعضای تیم ایران در هر سه بخش، حضوری پرقدرت همراه با نظم و انضباط کامل تیمی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: نیروهای عمل کننده در بخش نخست رزمایش موسوم به پاسگاه فرماندهی، اجرای تاکتیک‌های نوین با برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد فرماندهی را تمرین کردند.

فرمانده میدانی تیم ضدتروریستی سپاه پاسداران، رزم و نبرد تن‌به تن با تروریست‌ها در محیط‌های شهری را از دیگر مراحل این رزمایش عنوان کرد و افزود: در بخش سوم نیز درگیری در مرزها با بهره‌گیری از تاکتیک‌های ویژه زمین‌گیر کردن اشرار و گروهای تروریستی اجرا شد.

بنا بر این گزارش، فرمانده ارشد رزمایش بین‌المللی ضدتروریستی «اوراسیا آنتی‌ترور۲۰۲۶»، حضور مقتدرانه و آمادگی کامل تیم ویژه ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران را یکی از پایه‌های اصلی موفقیت این رزمایش عنوان کرد.

یگان‌های ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رزمایش بین‌المللی اوراسیا-آنتی‌ترور ۲۰۲۶ با هدف تحکیم دیپلماسی دفاعی و انسجام در مهار جریان‌های خشونت‌طلب منطقه‌ای به میزبانی بلاروس حضور یافت و در پایان این رزمایش راهی کشورمان شد.

پیش از این، سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه، درباره اولویت‌های عملیاتی این تمرین مشترک گفته بود: تمرکز اصلی بر هم‌افزایی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله با اقدامات افراط‌گرایانه و مهار جدی جریان‌های خشونت‌طلب است که به عنوان تهدیدی مشترک برای امنیت منطقه شناخته می‌شوند.

وی با تبیین ابعاد این رزمایش تصریح کرد: این تمرین مشترک با مشارکت ۱۴ کشور عضو و کمیته‌های تابعه سازمان همکاری شانگهای و با حضور بیش از ۱۰۰ مقام عالی‌رتبه نظامی و امنیتی به مدت سه روز از ۱۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در سال ۱۴۰۴ میزبان رزمایش ضدتروریسم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای موسوم به «سهند ۲۰۲۵» بود.