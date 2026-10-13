به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نیکفر، مدیرعامل باشگاه سپاهان شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهر پس از پیروزی تیم فوتبال سپاهان در برابر ذوب‌آهن در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر در میکسدزون ورزشگاه فولادشهر اظهار داشت: بازی جذابی بود، دو تیم از بزرگان کشور هستند و در تمام دوره‌های لیگ بودند و خدمات بزرگی به ورزش کشور ارائه دادند.

وی افزود: افتخار داریم هر دو باشگاه پرچم ورزش را در کشور بالا نگه داشتیم، امیدوارم هر روز افتخارات بیشتری کسب کنیم.

نیکفر تصریح کرد: خوشحالیم بردهای سپاهان ادامه پیدا کرد، نیمه اول بازی بهتری انجام دادیم و در نیمه دوم ذوب‌آهن انگیزه بیشتری برای گلزنی داشت.

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: هر تیمی که بخواهد موفق باشد، شرط اول ثبات است، هیجان فوتبال هم به این است که نتیجه از قبل مشخص نیست، مهم است که در شرایط سخت ثبات تیم را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: یک لیگ ۳۴ بازی دارد و ممکن است یک روز خوب و یک روز بد باشیم، هوادار باید در هر دو مورد پشت تیم باشد؛ تیم در شرایط خوبی است، امیدوارم هیچوقت وارد حاشیه نشویم و به همین روند ادامه دهیم.

نیکفر با بیان این که محرومیت آلوز هم به پایان خواهد رسید و به تیم اضافه خواهد شد، خاطرنشان کرد: از فیفا در مورد آلوز استعلام کردیم و فیفا به فدراسیون ایران ارجاع داد، اگر تاریخ رسمی پایان لیگ ۲۷ خرداد باشد، محرومیت سپری شده است اما اگر از ابتدای امسال محاسبه شده باشد، در آذر ماه محرومیت به پایان خواهد رسید.

مدیرعامل سپاهان در رابطه با عدم حضور سپاهان در مسابقات آسیایی گفت: ما همیشه دوست داشتیم در آسیا باشیم اما مشکلاتی پیش آمد که نشد، شاید اگر صعه صدر بیشتری به خرج داده می‌شد، ما می‌توانستیم در آسیا باشیم.

وی افزود: ناشکر نیستیم، برای سال‌های بعد تلاش خواهیم کرد، سپاهان امسال تمرکز خود را روی لیگ برتر گذاشته و با توجه به فشردگی بازی‌ها و مصدومیت‌ها، شاید عدم حضور ما در آسیا نکته مثبتی باشد.

نیکفر در پایان در خصوص شرایط حضور هواداران در این دیدار گفت: دوست داریم هر مسابقه‌ای که در اصفهان برگزار می‌شود، هواداران به ورزشگاه بیایند و لذت ببرند، ما میزبان نبودیم اما دوست داشتیم مانند دربی تهران، این مسابقه نیز با ظرفیت ۵۰-۵۰ برای هواداران باشد.