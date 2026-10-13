قربانی: مطالبات کادر فنی آلومینیوم اراک پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از شکست آلومینیوم اراک مقابل فجر شهید سپاسی شیراز گفت: بازی آن‌طور که می‌خواستیم پیش نرفت و شکست خوردیم، اما مهم‌ترین مسئله، واکنش تیم به نخستین باخت فصل است؛ چراکه این واکنش می‌تواند شرایط ما را در ادامه مسابقات مشخص کند.

سرمربی آلومینیوم اراک با انتقاد از وضعیت مالی این تیم گفت: از زمان شروع جنگ تاکنون، مطالبات کادر فنی پرداخت نشده است. در این مدت ارزش پول چندین برابر کاهش یافته، در حالی که اعضای کادر فنی و بازیکنان خانواده دارند و باید زندگی خود را اداره کنند.

وی با اشاره به وعده‌های مسئولان برای پرداخت مطالبات افزود: پیش از بازی، مسئولان باشگاه به دنبال من بودند، اما در دوره‌ای که برای تأمین مطالبات کادر فنی و بازیکنان تلاش می‌کردیم، مرتب وعده پرداخت در هفته‌های آینده داده می‌شد و این وعده‌ها عملی نشد.

قربانی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق اعضای تیم بیان کرد: من از کسی کینه‌ای ندارم، اما حق‌الناس موضوع مهمی است و مسئولان باید درباره مطالبات کادر فنی و بازیکنان پاسخگو باشند.

وی درباره حضور خود در فجر شهید سپاسی شیراز نیز گفت: از کار کردن در فجر لذت بردم و با افتخار در این تیم فعالیت کردم. من همان پیروز قربانی هستم و نیازی به تشویق و القاب ندارم، اما انتظار دارم با افراد به شکل درستی برخورد شود.

به بازگشت آلومینیوم به روزهای خوب ایمان دارم

سرمربی آلومینیوم اراک با اشاره به شرایط فنی تیمش تصریح کرد: تیم ما در دو بازی اخیر با مشکل مواجه شده است؛ در بازی قبل در خانه به تساوی رسیدیم و این مسابقه را هم واگذار کردیم. باید مشکلات را پیدا کنیم و برای برطرف کردن آنها وقت بگذاریم.

وی ادامه داد: فوتبال را نمی‌توان با یک بازی قضاوت کرد؛ لیگ یک ماراتن طولانی است و تیم‌ها باید در طول فصل عملکرد خود را نشان دهند.

قربانی با ابراز اطمینان از توانایی بازیکنانش گفت: من به این بازیکنان ایمان دارم و می‌دانم که تلاش زیادی می‌کنند. آن‌قدر کار می‌کنیم و وقت می‌گذاریم تا مشکلات را پیدا کنیم و هر طور شده این شرایط را تغییر دهیم.

وی در پایان با تأکید بر نقش کادر فنی در عبور از شرایط دشوار خاطرنشان کرد: هنر مربی این است که بتواند راه عبور از مشکلات را پیدا کند. من و کادر فنی برای حل مشکلات تیم تلاش می‌کنیم و معتقدم بازیکنان جوان ما دوباره به روزهای خوبشان برمی‌گردند.