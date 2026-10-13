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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

امیر جهانشاهی: خطای محاسباتی دشمن سند پایان توهمات آنان است

امیر جهانشاهی: خطای محاسباتی دشمن سند پایان توهمات آنان است

اهواز - فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: هرگونه خطای محاسباتی از سوی دشمن و تعرض به خاک کشور، سند پایان توهمات بدخواهان به دست نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث جهانشاهی عصر امروز سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه ارشد نظامی آجا در منطقه جنوب غرب و فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا اظهار کرد: با تولید تجهیزات پیشرفته و هوشمند داخلی از جمله پهپادها، سامانه‌های پروازی و ادوات زرهی، امروز توان دفاعی کشور به بالاترین سطح رسیده است.

وی با اشاره به استقرار بیش از ۵۰ یگان رزمی و پشتیبانی نزاجا در تمامی مرزهای کشور افزود: جابه‌جایی موفق بیش از ۳۹ هزار نفر نیرو در شرایط رصد مستقیم دشمن، گواهی روشن بر آمادگی پولادین مدافعان مرزوبوم است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های امیر سرتیپ دوم حسین محمدشفیعی، امیر سرتیپ دوم عادل حیدری را به عنوان فرمانده جدید قرارگاه منطقه‌ای نزاجا و ارشد نظامی آجا در منطقه جنوب غرب معرفی کرد.

کد مطلب 6977105

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    نظرات

    • محمد کلاهچی IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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      با سلام. آفرین بر غیرت و مردانگی نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران

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