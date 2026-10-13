امیر جهانشاهی: خطای محاسباتی دشمن سند پایان توهمات آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث جهانشاهی عصر امروز سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه ارشد نظامی آجا در منطقه جنوب غرب و فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا اظهار کرد: با تولید تجهیزات پیشرفته و هوشمند داخلی از جمله پهپادها، سامانه‌های پروازی و ادوات زرهی، امروز توان دفاعی کشور به بالاترین سطح رسیده است.

وی با اشاره به استقرار بیش از ۵۰ یگان رزمی و پشتیبانی نزاجا در تمامی مرزهای کشور افزود: جابه‌جایی موفق بیش از ۳۹ هزار نفر نیرو در شرایط رصد مستقیم دشمن، گواهی روشن بر آمادگی پولادین مدافعان مرزوبوم است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های امیر سرتیپ دوم حسین محمدشفیعی، امیر سرتیپ دوم عادل حیدری را به عنوان فرمانده جدید قرارگاه منطقه‌ای نزاجا و ارشد نظامی آجا در منطقه جنوب غرب معرفی کرد.