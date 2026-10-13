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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

ظفرقندی: خانه‌های بهداشت استیجاری و کانکسی برچیده می‌شوند

ظفرقندی: خانه‌های بهداشت استیجاری و کانکسی برچیده می‌شوند

وزیر بهداشت، تسریع در تکمیل خانه‌های بهداشت را اقدامی ارزشمند و ماندگار برای توسعه زیرساخت‌های حوزه بهداشت و ارتقای خدمات سلامت در مناطق محروم و روستایی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست وبیناری بررسی نهضت تکمیل خانه های بهداشت، با اشاره به اجرای این طرح در سال جاری، گفت: تکمیل شبکه بهداشتی کشور در بخش خانه های بهداشت، کار بسیار بزرگی است و در قالب این طرح، ۱۱۵۹ خانه بهداشت تکمیل می شود و خانه های بهداشت استیجاری و کانکسی نیز جمع آوری خواهند شد.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در شرایط جنگی و دشواری های اقتصادی کشور، از مدیران و مجموعه های مشارکت کننده در این برنامه قدردانی کرد و افزود: اجرای این طرح، به ویژه برای مردم مناطق محروم و ساکنان روستاها، از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است و آثار ماندگاری در توسعه زیرساخت های بهداشتی کشور خواهد داشت.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت پیگیری تعهدات استان ها در اجرای این طرح، تصریح کرد: لازم است میزان تعهد و مشارکت استانداری ها احصا و مشخص شود تا میزان پیشرفت پروژه ها در هر استان به تفکیک اعلام و تعهدات باقی مانده نیز به استانداری ها اطلاع رسانی شود.

ظفرقندی ادامه داد: پس از مشخص شدن وضعیت تعهدات و میزان پیشرفت پروژه ها، موضوع از طریق رئیس جمهور پزشکیان و دکتر مومنی، وزیر کشور، پیگیری خواهد شد تا زمینه تحقق مشارکت استانداری ها فراهم و روند تکمیل خانه های بهداشت با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد خانه های بهداشتی که در قالب این طرح ساخته شده و آماده افتتاح هستند، در چارچوب یک برنامه جامع و به صورت همزمان افتتاح شوند.

وزیر بهداشت در پایان با بیان اینکه این اقدام می تواند انگیزه و مشوقی برای تسریع در تکمیل سایر پروژه ها باشد، بر ضرورت جدیت مدیران در پیشبرد این برنامه تاکید کرد و گفت: هر اقدامی که برای پیشبرد این طرح لازم است، اعلام شود تا پیگیری های لازم با همکاری وزیر کشور انجام گیرد.

در این نشست، وضعیت اجرای نهضت تکمیل و اتمام خانه های بهداشت به صورت دقیق و به تفکیک هر استان و دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها و اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه کردند.

کد مطلب 6977109
حبیب احسنی پور

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