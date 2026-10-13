به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست وبیناری بررسی نهضت تکمیل خانه های بهداشت، با اشاره به اجرای این طرح در سال جاری، گفت: تکمیل شبکه بهداشتی کشور در بخش خانه های بهداشت، کار بسیار بزرگی است و در قالب این طرح، ۱۱۵۹ خانه بهداشت تکمیل می شود و خانه های بهداشت استیجاری و کانکسی نیز جمع آوری خواهند شد.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در شرایط جنگی و دشواری های اقتصادی کشور، از مدیران و مجموعه های مشارکت کننده در این برنامه قدردانی کرد و افزود: اجرای این طرح، به ویژه برای مردم مناطق محروم و ساکنان روستاها، از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است و آثار ماندگاری در توسعه زیرساخت های بهداشتی کشور خواهد داشت.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت پیگیری تعهدات استان ها در اجرای این طرح، تصریح کرد: لازم است میزان تعهد و مشارکت استانداری ها احصا و مشخص شود تا میزان پیشرفت پروژه ها در هر استان به تفکیک اعلام و تعهدات باقی مانده نیز به استانداری ها اطلاع رسانی شود.

ظفرقندی ادامه داد: پس از مشخص شدن وضعیت تعهدات و میزان پیشرفت پروژه ها، موضوع از طریق رئیس جمهور پزشکیان و دکتر مومنی، وزیر کشور، پیگیری خواهد شد تا زمینه تحقق مشارکت استانداری ها فراهم و روند تکمیل خانه های بهداشت با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد خانه های بهداشتی که در قالب این طرح ساخته شده و آماده افتتاح هستند، در چارچوب یک برنامه جامع و به صورت همزمان افتتاح شوند.

وزیر بهداشت در پایان با بیان اینکه این اقدام می تواند انگیزه و مشوقی برای تسریع در تکمیل سایر پروژه ها باشد، بر ضرورت جدیت مدیران در پیشبرد این برنامه تاکید کرد و گفت: هر اقدامی که برای پیشبرد این طرح لازم است، اعلام شود تا پیگیری های لازم با همکاری وزیر کشور انجام گیرد.

در این نشست، وضعیت اجرای نهضت تکمیل و اتمام خانه های بهداشت به صورت دقیق و به تفکیک هر استان و دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها و اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه کردند.