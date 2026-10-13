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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

مدیرکل ارشاد لرستان: حافظ نماد ماندگار فرهنگ و هویت ایرانی است

مدیرکل ارشاد لرستان: حافظ نماد ماندگار فرهنگ و هویت ایرانی است

خرم‌آباد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: حافظ نماد ماندگار فرهنگ و هویت ایرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم‌آرا عصر امروز سه شنبه در آیین بزرگداشت حافظ شیرازی، این شاعر بلندآوازه را از برجسته‌ترین مفاخر ادبی ایران دانست و اظهار داشت: حافظ با غزلیات ماندگار خود، مفاهیمی همچون عشق، آزادگی، معرفت و حقیقت‌جویی را در فرهنگ ایرانی جاودانه کرده است.

وی افزود: حافظ تنها به یک دوره تاریخی تعلق ندارد، بلکه آثار و اندیشه‌های او با گذشت قرن‌ها همچنان جایگاهی ویژه در فرهنگ و زندگی ایرانیان دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، عمق اندیشه، زیبایی کلام و نگاه انسانی به جهان را از مهم‌ترین عوامل ماندگاری شعر حافظ برشمرد و تصریح کرد: همین ویژگی‌ها سبب شده است آثار این شاعر فراتر از مرزهای جغرافیایی، به میراثی ارزشمند برای دوستداران ادبیات در سراسر جهان تبدیل شود.

محتشم‌آرا با تأکید بر ضرورت پاسداشت مفاخر ادبی کشور، آشنایی نسل جوان با آثار و اندیشه‌های بزرگان ادب فارسی را ضروری دانست و گفت: توجه به میراث ادبی ایران، گامی مؤثر در حفظ زبان فارسی، تقویت هویت ملی و انتقال سرمایه‌های فرهنگی کشور به نسل‌های آینده است.

وی خاطرنشان کرد: بزرگداشت حافظ فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های ماندگار فرهنگ ایرانی و پاسداشت زبان فارسی است؛ زبانی که به واسطه اندیشه و هنر شاعران بزرگی همچون حافظ، به گنجینه‌ای ارزشمند برای بشریت تبدیل شده است.

کد مطلب 6977110

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