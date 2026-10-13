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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

شناسایی و جمع‌آوری ۱۱۳ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

شناسایی و جمع‌آوری ۱۱۳ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از شناسایی و جمع‌آوری ۱۱۳ مورد برق غیرمجاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی با اشاره به برگزاری سی‌ویکمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، ساماندهی انشعابات و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق، با مشارکت ۳۶ اکیپ عملیاتی در حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق لرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، اکیپ‌های تخصصی در بخش‌های شناسایی و جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور فعالیت کردند و بازرسی از اماکن تجاری و چاه‌های کشاورزی، پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی از انشعابات غیرمجاز و نصب فیوزهای محدودکننده در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تشریح نتایج مانور بیان کرد: در مجموع، ۱۱۳ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و ۱۳۵ متر کابل مربوط به محل‌های دارای انشعاب غیرمجاز نیز از مدار خارج شد. همچنین سه دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

جمشیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه و ساماندهی انشعابات برق گفت: در این مانور ۶۹ انشعاب جدید و هشت انشعاب غیردائم نصب شد و هشت دستگاه شمارشگر نیز مورد نصب قرار گرفت. همچنین ۱۱۰ دستگاه کنتور هوشمند تعویض و ۶۴ کنتور معیوب با هدف بهبود عملکرد اندازه‌گیری و افزایش دقت ثبت مصرف برق جایگزین شد.

وی ادامه داد: نصب ۲۵ فیوز محدودکننده، تست و بازرسی ۴۹ انشعاب کشاورزی و بررسی ۳۴ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مانور بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان همچنین از شناسایی و جمع‌آوری سه انشعاب غیرمجاز مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار خبر داد و تأکید کرد: پایش مستمر شبکه، کنترل انشعابات و مقابله با مصارف غیرمجاز از اولویت‌های این شرکت برای کاهش تلفات انرژی و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: اجرای منظم مانورهای طرح ملی مهتاب، علاوه بر کمک به شناسایی و رفع تخلفات مرتبط با مصرف برق، زمینه بهبود مدیریت شبکه، افزایش دقت در اندازه‌گیری مصرف و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های فنی و عملیاتی شرکت را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6977113

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