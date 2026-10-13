به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی با اشاره به برگزاری سی‌ویکمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، ساماندهی انشعابات و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق، با مشارکت ۳۶ اکیپ عملیاتی در حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق لرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، اکیپ‌های تخصصی در بخش‌های شناسایی و جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور فعالیت کردند و بازرسی از اماکن تجاری و چاه‌های کشاورزی، پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی از انشعابات غیرمجاز و نصب فیوزهای محدودکننده در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تشریح نتایج مانور بیان کرد: در مجموع، ۱۱۳ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و ۱۳۵ متر کابل مربوط به محل‌های دارای انشعاب غیرمجاز نیز از مدار خارج شد. همچنین سه دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

جمشیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه و ساماندهی انشعابات برق گفت: در این مانور ۶۹ انشعاب جدید و هشت انشعاب غیردائم نصب شد و هشت دستگاه شمارشگر نیز مورد نصب قرار گرفت. همچنین ۱۱۰ دستگاه کنتور هوشمند تعویض و ۶۴ کنتور معیوب با هدف بهبود عملکرد اندازه‌گیری و افزایش دقت ثبت مصرف برق جایگزین شد.

وی ادامه داد: نصب ۲۵ فیوز محدودکننده، تست و بازرسی ۴۹ انشعاب کشاورزی و بررسی ۳۴ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مانور بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان همچنین از شناسایی و جمع‌آوری سه انشعاب غیرمجاز مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار خبر داد و تأکید کرد: پایش مستمر شبکه، کنترل انشعابات و مقابله با مصارف غیرمجاز از اولویت‌های این شرکت برای کاهش تلفات انرژی و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: اجرای منظم مانورهای طرح ملی مهتاب، علاوه بر کمک به شناسایی و رفع تخلفات مرتبط با مصرف برق، زمینه بهبود مدیریت شبکه، افزایش دقت در اندازه‌گیری مصرف و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های فنی و عملیاتی شرکت را فراهم می‌کند.