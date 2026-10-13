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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

مرکز ماده ۱۶ بروجرد در آستانه بهره‌برداری است

مرکز ماده ۱۶ بروجرد در آستانه بهره‌برداری است

بروجرد- فرماندار بروجرد گفت: مرکز ماده ۱۶ این شهرستان در آستانه بهره‌برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولدی عصر امروز سه شنبه در جریان بازدید از مرکز ماده ۱۵ بروجرد با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بروجرد اظهار داشت: این مرکز دومین مرکز از این نوع در استان لرستان است که با پیگیری مجموعه مدیریت شهرستان و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه شهرداری بروجرد، مراحل آماده‌سازی آن در حال انجام است.

وی افزود: راه‌اندازی این مرکز نقش مهمی در ساماندهی و نگهداری معتادان متجاهر و فراهم‌کردن زمینه درمان و بازتوانی آنان دارد و می‌تواند با کاهش آسیب‌های اجتماعی، به ارتقای امنیت و آرامش روانی شهروندان و بهبود وضعیت اجتماعی شهرستان کمک کند.

فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این مرکز تصریح کرد: آماده‌سازی و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ از اولویت‌های اجتماعی شهرستان است و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه بهره‌برداری از آن را در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی فراهم کنند.

در این بازدید، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، دادستان و شهردار بروجرد نیز حضور داشتند و از روند آماده‌سازی این مرکز بازدید کردند.

کد مطلب 6977115

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