به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولدی عصر امروز سه شنبه در جریان بازدید از مرکز ماده ۱۵ بروجرد با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بروجرد اظهار داشت: این مرکز دومین مرکز از این نوع در استان لرستان است که با پیگیری مجموعه مدیریت شهرستان و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه شهرداری بروجرد، مراحل آماده‌سازی آن در حال انجام است.

وی افزود: راه‌اندازی این مرکز نقش مهمی در ساماندهی و نگهداری معتادان متجاهر و فراهم‌کردن زمینه درمان و بازتوانی آنان دارد و می‌تواند با کاهش آسیب‌های اجتماعی، به ارتقای امنیت و آرامش روانی شهروندان و بهبود وضعیت اجتماعی شهرستان کمک کند.

فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این مرکز تصریح کرد: آماده‌سازی و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ از اولویت‌های اجتماعی شهرستان است و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه بهره‌برداری از آن را در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی فراهم کنند.

در این بازدید، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، دادستان و شهردار بروجرد نیز حضور داشتند و از روند آماده‌سازی این مرکز بازدید کردند.