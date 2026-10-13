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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

زارع: بازسازی کامل تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی تا زمستان ممکن نیست

زارع: بازسازی کامل تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی تا زمستان ممکن نیست

بوشهر- استاندار بوشهر با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی گفت: با توجه به زمان‌بر بودن بازسازی، مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید سرپرست وزارت نفت از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی، با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت اظهار کرد: متخصصان و کارکنان این صنعت از نخستین ساعات پس از حمله دشمن، برای مهار آتش‌سوزی وارد عمل شدند و پس از بررسی‌های کارشناسی، عملیات آواربرداری و بازسازی را آغاز کردند.

وی با اشاره به دشواری شرایط کاری در فصل تابستان افزود: کارکنان صنعت نفت در دمای بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت بیش از ۷۰ درصد، به‌صورت شبانه‌روزی برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده تلاش کرده‌اند و این عملیات همچنان با جدیت ادامه دارد.

استاندار بوشهر کارکنان صنعت نفت را مجاهدانی توصیف کرد که با تلاش مستمر، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را دنبال می‌کنند تا آثار این حوادث بر تأمین انرژی در فصل زمستان به حداقل برسد.

زارع با اشاره به بازدیدهای مستمر از تأسیسات آسیب‌دیده در استان بوشهر و جزیره خارگ گفت: در جریان این بازدیدها، برای قدردانی از کارکنان و خداقوت گفتن به آنان در محل خدمتشان حضور یافته‌ایم، اما با وجود دشواری‌های کار، تاکنون گلایه‌ای از سوی این نیروها نشنیده‌ایم.

وی همچنین از پشتیبانی وزارت نفت در تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی قدردانی کرد و افزود: وزارت نفت در این زمینه کوتاهی نکرده است، هرچند ساخت برخی تجهیزات تخصصی به‌طور طبیعی زمان‌بر است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تکمیل بازسازی همه بخش‌های آسیب‌دیده تا آغاز زمستان امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود مردم همانند زمستان گذشته با مصرف بهینه انرژی، به تلاش کارکنان صنعت نفت برای تأمین پایدار انرژی کشور کمک کنند.

کد مطلب 6977116

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