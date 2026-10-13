به گزارش خبرنگار مهر، مانور مدیریت محله‌محور از ساعت ۱۵ تا پاسی از شب در محله الهیه و مسجد اباصالح(ع) بیرجند با حضور استاندار، فرماندهان نظامی و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی برگزار شد.

این مانور با هدف ارتقای آمادگی عمومی، آموزش همگانی، تقویت توان محلات در مواجهه با حوادث و بحران‌ها، ارزیابی هماهنگی خانه‌های هلال و شناسایی نقاط قوت و ضعف در شرایط بحرانی و به مناسبت روز مدیریت بحران اجرا شد.

در این برنامه، اعضای خانه‌های هلال بیرجند آموزش‌هایی درباره نحوه برپایی چادر، روش صحیح خاموش کردن آتش و کمک‌های اولیه ارائه کردند. همچنین محصولات تولیدی اعضای خانه‌های هلال برای فروش عرضه شد و بخشی از فضای مانور نیز به بازی‌های برنامه‌ریزی‌شده برای کودکان اختصاص داشت.

در مسجد اباصالح(ع) نیز شماری از پزشکان یاریگر هلال‌احمر در دو بخش آقایان و بانوان به‌صورت رایگان بیماران را ویزیت کردند. داروهای مورد نیاز بیماران نیز به‌صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت و برای بیمارانی که به ادامه درمان نیاز داشتند، پیگیری روند درمان در روزهای آینده پیش‌بینی شد.

استاندار خراسان جنوبی در بازدید از این مانور، بر نقش مشارکت مردم و مساجد در افزایش آمادگی محلات برای مواجهه با بحران‌ها تأکید کرد.

سیدمحمدرضا هاشمی به همراه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی از بخش‌های مختلف مانور بازدید کرد و از نزدیک با اعضای خانه‌های هلال شرکت‌کننده در این برنامه به گفت‌وگو پرداخت.

وی همچنین پای صحبت تعدادی از اهالی منطقه که با اطلاع از حضور استاندار به محل برگزاری مانور آمده بودند، نشست و قول داد مشکلات مطرح‌شده را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تقویت ساختارهای محله‌محور نقش مهمی در افزایش آمادگی عمومی و ارتقای توان مقابله با حوادث و شرایط بحرانی دارد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در مدیریت بحران افزود: هر زمان مدیریت امور با تکیه بر ظرفیت مساجد و مشارکت مردم انجام شده، نتایج مؤثری به همراه داشته است؛ بنابراین تقویت ساختارهای محله‌محور می‌تواند آمادگی عمومی و توان مقابله با حوادث و شرایط بحرانی را افزایش دهد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش مساجد در دوران دفاع مقدس گفت: مساجد در آن دوران سنگرهای اصلی حضور و همبستگی مردم بودند و امروز نیز می‌توان از این ظرفیت برای آموزش، آگاهی‌بخشی، شناسایی نیازهای محلات و سازماندهی نیروهای داوطلب استفاده کرد.

هاشمی با بیان اینکه دولت چهاردهم بر مدیریت محله‌محور با محوریت مساجد تأکید دارد، افزود: پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت مساجد و پایگاه‌های بسیج در مدیریت محلات تأکید شده بود و در خراسان جنوبی هم تلاش شده است بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ها، نشست‌ها و دیدارهای مردمی در مساجد برگزار شود.

وی با قدردانی از عوامل اجرایی این مانور ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌هایی فرصتی برای سنجش میزان آمادگی محلات، آشنایی مردم با نحوه مواجهه با حوادث و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نیروهای مردمی فراهم می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: هر اندازه آموزش‌ها و سازماندهی پیش از وقوع بحران جدی‌تر دنبال شود، امکان مدیریت شرایط افزایش می‌یابد و از پیامدهای حوادث کاسته می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به محلات کم‌برخوردار گفت: در محلاتی که با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند، باید اقدامات پیشگیرانه، آموزش‌های اجتماعی و برنامه‌های توانمندسازی با جدیت دنبال شود.

هاشمی شناسایی مسائل هر محله و استفاده از ظرفیت ساکنان آن را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این رویکرد زمینه طراحی و اجرای برنامه‌هایی متناسب با نیازهای واقعی مردم را فراهم می‌کند.

وی همچنین برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی و ارائه خدمات سلامت را از بخش‌های ارزشمند این مانور برشمرد و افزود: استقرار گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات پزشکی رایگان، اجرای آموزش‌های هلال‌احمر و معرفی توانمندی تولیدکنندگان خانگی، علاوه بر پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای مردم، به تقویت ارتباط میان نهادهای خدمت‌رسان و ساکنان محلات کم‌برخوردار کمک می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان خواستار تداوم اجرای طرح مدیریت محله‌محور در شهرها و محلات استان شد و گفت: باید با آموزش مستمر، تقویت مشارکت مردم، سازماندهی ظرفیت‌های محلی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، محلاتی آماده‌تر و توانمندتر برای مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی ایجاد کنیم.